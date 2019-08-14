вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку безплатно стерилізували 40 безпритульних тварин

У Луцьку безплатно стерилізували 40 безпритульних тварин
У луцькому комунальному підприємстві “Ласка” ветеринари майже тиждень вакцинують і стерилізують собак та кішок. Маніпуляції безпритульним тваринам роблять безоплатно.

Представники міжнародного благодійного фонду працюватимуть в обласному центрі до 27 червня, - розповіла Суспільному директорка КП Ласка Оксана Богданюк.

Ветеринар Дмитро Чернецький має мобільний хірургічний блок.

“Тут проводяться всі операції, в основному це видалення репродуктивних органів у тварин, або стерилізація як кажуть в народі. І вакцинація від сказу, обов’язково”, - каже ветеринар.

"Собаки не будуть розмножуватися і не будуть з’являтися нові безпритульні песики, котики", - розповідає Анна Романенко. Дівчина привела безпритульну собаку, якою опікується, на вакцинацію та стерилізацію.

В інші дні безпритульних собак та котів відловлюють по всьому місту, говорить ловець тварин Віталій Столярук.

Директорка КП Ласка Оксана Богданюк каже, що на тритижневе перебування волонтерів у Луцьку з міського бюджету виділили майже 100 тисяч гривень . Це – проживання, харчування.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: КП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Друга по Україні за кількістю нових випадків COVID-19: на Волині поки не буде послаблення карантину
Сьогодні, 16:38
Рекорд заражень: у МОЗ пояснили причину різкого спалаху Covid-19
Сьогодні, 16:07
У Луцьку безплатно стерилізували 40 безпритульних тварин
Сьогодні, 15:32
Пробне ЗНО можна буде пройти вдома
Сьогодні, 14:47
Відремонтовану ділянку дороги на Волині планують ввести в експлуатацію до кінця червня
Сьогодні, 14:26
Схожі новини
У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу
14 серпень, 2019, 21:51
Покусав щонайменше трьох дітей: у Луцьку пес «тероризує» людей. ФОТО Покусав щонайменше трьох дітей: у Луцьку пес «тероризує» людей. ФОТО
13 березень, 2019, 00:29
У луцького комунального підприємства – новий керівник У луцького комунального підприємства – новий керівник
02 січень, 2019, 09:28
Луцька «Ласка» хоче по-новому вести облік безпритульних тварин Луцька «Ласка» хоче по-новому вести облік безпритульних тварин
26 листопад, 2018, 14:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Друга по Україні за кількістю нових випадків COVID-19: на Волині поки не буде послаблення карантину
Сьогодні, 16:38
 0
Рекорд заражень: у МОЗ пояснили причину різкого спалаху Covid-19
Сьогодні, 16:07
 0
У Луцьку безплатно стерилізували 40 безпритульних тварин
Сьогодні, 15:32
 0
Пробне ЗНО можна буде пройти вдома
Сьогодні, 14:47
 0
Відремонтовану ділянку дороги на Волині планують ввести в експлуатацію до кінця червня
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8