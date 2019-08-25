У небі над Волинню помітили найбільший у світі літак. ФОТО
Сьогодні, 18:45
Жителі міста Ківерці сфотографували найбільший у світі літак – Ан-225 "Мрія".
Про це інформує Організація волинських авіалюбителів «ОВАЛ» Луцький Аероклуб «Крила Волині».
"В п'ятницю, 12-го червня, о 14:59, у небі над м. Ківерці уважні очі могли спостерігати авіаційну гордість України - найбільший в світі літак Ан-225 "Мрія", який ішов на висотному ешелоні 11270 метрів і швидкості 757 кілометрів на годину з ірландського міста Шаннон до свого базового аеродрома в місті Гостомель у Київській області", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформує Організація волинських авіалюбителів «ОВАЛ» Луцький Аероклуб «Крила Волині».
"В п'ятницю, 12-го червня, о 14:59, у небі над м. Ківерці уважні очі могли спостерігати авіаційну гордість України - найбільший в світі літак Ан-225 "Мрія", який ішов на висотному ешелоні 11270 метрів і швидкості 757 кілометрів на годину з ірландського міста Шаннон до свого базового аеродрома в місті Гостомель у Київській області", - йдеться в повідомленні.
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Коментарі 2
Шторм, не пиши фігні. Ширший, але не найбільший.
Взагалі то це радяньський літак а не україньський.
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