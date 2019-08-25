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У небі над Волинню помітили найбільший у світі літак. ФОТО

У небі над Волинню помітили найбільший у світі літак. ФОТО
Жителі міста Ківерці сфотографували найбільший у світі літак – Ан-225 "Мрія".

Про це інформує Організація волинських авіалюбителів «ОВАЛ» Луцький Аероклуб «Крила Волині».

"В п'ятницю, 12-го червня, о 14:59, у небі над м. Ківерці уважні очі могли спостерігати авіаційну гордість України - найбільший в світі літак Ан-225 "Мрія", який ішов на висотному ешелоні 11270 метрів і швидкості 757 кілометрів на годину з ірландського міста Шаннон до свого базового аеродрома в місті Гостомель у Київській області", - йдеться в повідомленні.

У небі над Волинню помітили найбільший у світі літак. ФОТО
У небі над Волинню помітили найбільший у світі літак. ФОТО
У небі над Волинню помітили найбільший у світі літак. ФОТО
У небі над Волинню помітили найбільший у світі літак. ФОТО

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Теги: літак, небо, Мрія
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Коментарі 2
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Шторм, не пиши фігні. Ширший, але не найбільший.
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Взагалі то це радяньський літак а не україньський.
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