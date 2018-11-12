Жителям волинської громади за борги відключатимуть воду





Про це інформують на



З такою величезною сумою заборгованості склалася критична ситуація щодо виконання підприємством своїх обов’язків. Для їх здійснення працівникам треба виплачувати заробітну плату, а техніку необхідно заправляти пальним, не кажучи вже про її ремонт, обслуговування та підготовку до нового опалювального сезону.



Як зазначив Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, ситуація небезпечна для всієї громади. Дефіцит обігових коштів в комунальному підприємстві може призвести до зупинення його роботи, а це – загроза вивозу сміття, роботі водонапірних башт, прибиранню та благоустрою наших населених пунктів.



Тому комунальна служба закликає споживачів розрахуватися за надані послуги з вивозу твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення.



«Будемо відключати від водопостачання злісних неплатників, а в тих, хто заборгував за вивіз твердих побутових відходів, не будемо їх забирати. Не братимемо сміття й в тих, хто не уклав з комунальним підприємством договір про вивезення, але виставляє його», - наголосив директор комунального підприємства Михайло Котов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальне підприємство при Підгайцівській сільській раді повідомляє, що станом на 01.06.2020 року заборгованість населення за вивіз твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення становить 654 000 гривень.Про це інформують на сайті громади.З такою величезною сумою заборгованості склалася критична ситуація щодо виконання підприємством своїх обов’язків. Для їх здійснення працівникам треба виплачувати заробітну плату, а техніку необхідно заправляти пальним, не кажучи вже про її ремонт, обслуговування та підготовку до нового опалювального сезону.Як зазначив Підгайцівський сільський голова, ситуація небезпечна для всієї громади. Дефіцит обігових коштів в комунальному підприємстві може призвести до зупинення його роботи, а це – загроза вивозу сміття, роботі водонапірних башт, прибиранню та благоустрою наших населених пунктів.Тому комунальна служба закликає споживачів розрахуватися за надані послуги з вивозу твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення.«Будемо відключати від водопостачання злісних неплатників, а в тих, хто заборгував за вивіз твердих побутових відходів, не будемо їх забирати. Не братимемо сміття й в тих, хто не уклав з комунальним підприємством договір про вивезення, але виставляє його», - наголосив директор комунального підприємства

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