Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 14 червня





У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі,

Світязі – без опадів.



Температура повітря вночі від +15 до +19 градусів, удень до +19…+28. Вітер північно-західний, східний, північно-східний і північний, 2-6 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі,Світязі – без опадів.Температура повітря вночі від +15 до +19 градусів, удень до +19…+28. Вітер північно-західний, східний, північно-східний і північний, 2-6 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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