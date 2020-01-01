Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 14 червня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі,
Світязі – без опадів.
Температура повітря вночі від +15 до +19 градусів, удень до +19…+28. Вітер північно-західний, східний, північно-східний і північний, 2-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
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У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі,
Світязі – без опадів.
Температура повітря вночі від +15 до +19 градусів, удень до +19…+28. Вітер північно-західний, східний, північно-східний і північний, 2-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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