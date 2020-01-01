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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 червня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу в регіоні буде дощова погода за даними Sinoptik.ua.

У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі,
Світязі – без опадів.

Температура повітря вночі від +15 до +19 градусів, удень до +19…+28. Вітер північно-західний, східний, північно-східний і північний, 2-6 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: погода
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