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Волинське місто матиме свій гімн

Волинське місто матиме свій гімн
Завершився перший тур конкурсу на написання славня (слів та музики) міста Нововолинськ «Славлю тебе, місто моє».

Оголосили творче змагання ще в березні та приурочили до 70-літнього ювілею міста, котрий відзначатимемо в останню неділю серпня нинішнього року. Про це пише газета "Волинь".

Організатором виступили відділ культури та центральна міська бібліотека.

Конкурсна комісія, очолювана керуючою справами міськвиконкому Вікторією Магдисюк, у складі якої також - редактор відділу економіки «Газети «Волинь» Алла Лісова, із чотирьох представлених творів відібрала два.

Розгляд підсумкового варіанту, покладеного на музику, відбудеться у кінці червня.

Один із них – вірш журналістки газети «Наше місто» Людмили Трубнікової, інший написали й поклали на музику стоматолог, музикант Ірина Мартинишин-Приступа та директор Нововолинської школи мистецтв Юрій Савраюк.

Присутні члени комісії після обговорення вирішили запропонувати лідерам конкурсу спільно опрацювати ці два твори та об’єднати їх в єдиний, який став би славенем наймолодшого міста Волині. Розгляд підсумкового варіанту, покладеного на музику,відбудеться у кінці червня. Гімн Нововолинська затвердять на сесії Нововолинської міської ради.

Роксолана ВИШНЕВИЧ

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Теги: Нововолинськ, конкурс, гімн
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