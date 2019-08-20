Волинське місто матиме свій гімн





Оголосили творче змагання ще в березні та приурочили до 70-літнього ювілею міста, котрий відзначатимемо в останню неділю серпня нинішнього року. Про це пише



Організатором виступили відділ культури та центральна міська бібліотека.



Конкурсна комісія, очолювана керуючою справами міськвиконкому Вікторією Магдисюк, у складі якої також - редактор відділу економіки «Газети «Волинь» Алла Лісова, із чотирьох представлених творів відібрала два.



Розгляд підсумкового варіанту, покладеного на музику, відбудеться у кінці червня.



Один із них – вірш журналістки газети «Наше місто» Людмили Трубнікової, інший написали й поклали на музику стоматолог, музикант Ірина Мартинишин-Приступа та директор Нововолинської школи мистецтв Юрій Савраюк.



Присутні члени комісії після обговорення вирішили запропонувати лідерам конкурсу спільно опрацювати ці два твори та об’єднати їх в єдиний, який став би славенем наймолодшого міста Волині. Розгляд підсумкового варіанту, покладеного на музику,відбудеться у кінці червня. Гімн Нововолинська затвердять на сесії Нововолинської міської ради.



Роксолана ВИШНЕВИЧ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершився перший тур конкурсу на написання славня (слів та музики) міста Нововолинськ «Славлю тебе, місто моє».Оголосили творче змагання ще в березні та приурочили до 70-літнього ювілею міста, котрий відзначатимемо в останню неділю серпня нинішнього року. Про це пише газета "Волинь" Організатором виступили відділ культури та центральна міська бібліотека.Конкурсна комісія, очолювана керуючою справами міськвиконкому, у складі якої також - редактор відділу економіки «Газети «Волинь», із чотирьох представлених творів відібрала два.Розгляд підсумкового варіанту, покладеного на музику, відбудеться у кінці червня.Один із них – вірш журналістки газети «Наше місто», інший написали й поклали на музику стоматолог, музикантта директор Нововолинської школи мистецтвПрисутні члени комісії після обговорення вирішили запропонувати лідерам конкурсу спільно опрацювати ці два твори та об’єднати їх в єдиний, який став би славенем наймолодшого міста Волині. Розгляд підсумкового варіанту, покладеного на музику,відбудеться у кінці червня. Гімн Нововолинська затвердять на сесії Нововолинської міської ради.

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