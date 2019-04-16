Волинський рибпатруль вчергове передав до Луцького зоопарку 60 кілограмів риби

12 червня 2020 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля передали 60 кг свіжоморожених водних біоресурсів до Луцького зоопарку. На корм тваринам віддали рибу, вилучену у порушників природоохоронного законодавства на водних об’єктах Волинської області.«Вилучені у порушників водні біоресурси зберігаються на складі Управління. Відповідно до рішень районних судів про конфіскацію водних біоресурсів, комісією приймається рішення щодо безоплатної передачі риби на корм тваринам у вигляді благодійної допомоги. У даному випадку риба передається комунальному підприємству Луцький зоопарк», - повідомив курівник Волинського рибоохоронного патруляВолинський рибоохоронний патруль вже не вперше проводить подібну акцію. Місяць тому, а саме 13 травня у зоопарк було передано 39 кг водних біоресурсів. В Управлінні сподіваються, що подібні ініціативи допоможуть працівникам зоопарку полегшити утримання мешканців звіринця.