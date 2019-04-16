Волинський рибпатруль вчергове передав до Луцького зоопарку 60 кілограмів риби
Сьогодні, 17:12
12 червня 2020 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля передали 60 кг свіжоморожених водних біоресурсів до Луцького зоопарку. На корм тваринам віддали рибу, вилучену у порушників природоохоронного законодавства на водних об’єктах Волинської області.
«Вилучені у порушників водні біоресурси зберігаються на складі Управління. Відповідно до рішень районних судів про конфіскацію водних біоресурсів, комісією приймається рішення щодо безоплатної передачі риби на корм тваринам у вигляді благодійної допомоги. У даному випадку риба передається комунальному підприємству Луцький зоопарк», - повідомив курівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Волинський рибоохоронний патруль вже не вперше проводить подібну акцію. Місяць тому, а саме 13 травня у зоопарк було передано 39 кг водних біоресурсів. В Управлінні сподіваються, що подібні ініціативи допоможуть працівникам зоопарку полегшити утримання мешканців звіринця.
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«Вилучені у порушників водні біоресурси зберігаються на складі Управління. Відповідно до рішень районних судів про конфіскацію водних біоресурсів, комісією приймається рішення щодо безоплатної передачі риби на корм тваринам у вигляді благодійної допомоги. У даному випадку риба передається комунальному підприємству Луцький зоопарк», - повідомив курівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Волинський рибоохоронний патруль вже не вперше проводить подібну акцію. Місяць тому, а саме 13 травня у зоопарк було передано 39 кг водних біоресурсів. В Управлінні сподіваються, що подібні ініціативи допоможуть працівникам зоопарку полегшити утримання мешканців звіринця.
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