Друга по Україні за кількістю нових випадків COVID-19: на Волині поки не буде послаблення карантину





За даними



Відтак, перехід області до другого етапу карантину наразі неможливий.







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