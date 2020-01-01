Друга по Україні за кількістю нових випадків COVID-19: на Волині поки не буде послаблення карантину
Сьогодні, 16:38
Визначені Міністерством охорони здоров'я показники на Волині перевищують норму і поки не дозволяють послабити карантин в області.
За даними МОЗ Волинь - друга по Україні за кількістю нових випадків COVID-19. Рівень інцидентності (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) на Волині складає 30,74.
Відтак, перехід області до другого етапу карантину наразі неможливий.
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За даними МОЗ Волинь - друга по Україні за кількістю нових випадків COVID-19. Рівень інцидентності (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) на Волині складає 30,74.
Відтак, перехід області до другого етапу карантину наразі неможливий.
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