На Волині поки не буде послаблення карантину
Сьогодні, 16:38
Визначені Міністерством охорони здоров'я показники на Волині перевищують норму і поки не дозволяють послабити карантин в області.
За даними МОЗ, станом на 13 червня Волинь - друга по Україні за інцидентністю. Рівень інцидентності (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) на Волині складає 30,74.
Відтак, перехід області до другого етапу карантину наразі неможливий.
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За даними МОЗ, станом на 13 червня Волинь - друга по Україні за інцидентністю. Рівень інцидентності (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) на Волині складає 30,74.
Відтак, перехід області до другого етапу карантину наразі неможливий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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