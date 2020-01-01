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На Волині поки не буде послаблення карантину

На Волині поки не буде послаблення карантину
Визначені Міністерством охорони здоров'я показники на Волині перевищують норму і поки не дозволяють послабити карантин в області.

За даними МОЗ, станом на 13 червня Волинь - друга по Україні за інцидентністю. Рівень інцидентності (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) на Волині складає 30,74.

Відтак, перехід області до другого етапу карантину наразі неможливий.



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Теги: карантин, послаблення, інцидентність
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