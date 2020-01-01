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На блокпосту в місті на Волині пасажирам маршрутки вимірюють температуру. ВІДЕО

На блокпосту в місті на Волині пасажирам маршрутки вимірюють температуру. ВІДЕО
У місті Ківерці на блокпосту усім пасажирам громадського транспорту вимірюють температуру.

Про це на своїй сторінці у facebook написав Володимир Гут-Бусаїм.

Нагадаємо, що у Ратнівському та Ківерцівському районах через несприятливу епідеміологічну ситуацію із коронавірусом встановили карантинні пости.

Зокрема, На в’їздах та виїздах з села Річиця Ратнівського району, міста Ківерці та селища Олика.


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Теги: температура, карантинний пост, Ківерці, маршрутка, карантин
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