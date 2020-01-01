На блокпосту в місті на Волині пасажирам маршрутки вимірюють температуру. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у Володимир Гут-Бусаїм.



Нагадаємо, що у Ратнівському та Ківерцівському районах через несприятливу епідеміологічну ситуацію із коронавірусом встановили карантинні пости.



Зокрема, На в’їздах та виїздах з села Річиця Ратнівського району, міста Ківерці та селища Олика.





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