На блокпосту в місті на Волині пасажирам маршрутки вимірюють температуру. ВІДЕО
Сьогодні, 19:47
У місті Ківерці на блокпосту усім пасажирам громадського транспорту вимірюють температуру.
Про це на своїй сторінці у facebook написав Володимир Гут-Бусаїм.
Нагадаємо, що у Ратнівському та Ківерцівському районах через несприятливу епідеміологічну ситуацію із коронавірусом встановили карантинні пости.
Зокрема, На в’їздах та виїздах з села Річиця Ратнівського району, міста Ківерці та селища Олика.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав Володимир Гут-Бусаїм.
Нагадаємо, що у Ратнівському та Ківерцівському районах через несприятливу епідеміологічну ситуацію із коронавірусом встановили карантинні пости.
Зокрема, На в’їздах та виїздах з села Річиця Ратнівського району, міста Ківерці та селища Олика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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