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Поблизу Луцька втопився 7-річний хлопчик

Поблизу Луцька втопився 7-річний хлопчик
Трагедія сталася вчора, 12 червня, у селі Липляни, що біля Луцька.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили односельці загиблого.

Як розповіли очевидці, хлопчик 7 років сам приїхав велосипедом купатися на річку Стир. Він просив дорослих піти з ним, але ті сказали, що дороблять справи і тоді підуть на річку. Тож дитина втекла з дому.

Як трапилась трагедія – наразі невідомо. Адже ніхто не бачив, як він тонув.

Коли рідні кинулись шукати дитину, то на березі знайшли одяг.

Знайти та дістати тіло хлопчика з води вдалося лише сьогодні зранку.

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Теги: Стир, Липляни, хлопчик, вопився
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