Поблизу Луцька втопився 7-річний хлопчик





Про це



Як розповіли очевидці, хлопчик 7 років сам приїхав велосипедом купатися на річку Стир. Він просив дорослих піти з ним, але ті сказали, що дороблять справи і тоді підуть на річку. Тож дитина втекла з дому.



Як трапилась трагедія – наразі невідомо. Адже ніхто не бачив, як він тонув.



Коли рідні кинулись шукати дитину, то на березі знайшли одяг.



Знайти та дістати тіло хлопчика з води вдалося лише сьогодні зранку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагедія сталася вчора, 12 червня, у селі Липляни, що біля Луцька.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили односельці загиблого.Як розповіли очевидці, хлопчик 7 років сам приїхав велосипедом купатися на річку Стир. Він просив дорослих піти з ним, але ті сказали, що дороблять справи і тоді підуть на річку. Тож дитина втекла з дому.Як трапилась трагедія – наразі невідомо. Адже ніхто не бачив, як він тонув.Коли рідні кинулись шукати дитину, то на березі знайшли одяг.Знайти та дістати тіло хлопчика з води вдалося лише сьогодні зранку.

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