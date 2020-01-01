Поблизу Луцька втопився 7-річний хлопчик
Сьогодні, 19:53
Трагедія сталася вчора, 12 червня, у селі Липляни, що біля Луцька.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили односельці загиблого.
Як розповіли очевидці, хлопчик 7 років сам приїхав велосипедом купатися на річку Стир. Він просив дорослих піти з ним, але ті сказали, що дороблять справи і тоді підуть на річку. Тож дитина втекла з дому.
Як трапилась трагедія – наразі невідомо. Адже ніхто не бачив, як він тонув.
Коли рідні кинулись шукати дитину, то на березі знайшли одяг.
Знайти та дістати тіло хлопчика з води вдалося лише сьогодні зранку.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили односельці загиблого.
Як розповіли очевидці, хлопчик 7 років сам приїхав велосипедом купатися на річку Стир. Він просив дорослих піти з ним, але ті сказали, що дороблять справи і тоді підуть на річку. Тож дитина втекла з дому.
Як трапилась трагедія – наразі невідомо. Адже ніхто не бачив, як він тонув.
Коли рідні кинулись шукати дитину, то на березі знайшли одяг.
Знайти та дістати тіло хлопчика з води вдалося лише сьогодні зранку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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