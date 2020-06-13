В Україні не посилюватимуть карантин, – Ляшко





Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, - пишуть



Він зазначив, що поки немає гострої необхідності повертатися до жорстоких обмежень всій країні, бо в Україні діє адаптивний карантин. Це означає, що посилювати карантинні заходи може місцева влада.



Однак, він додав, що стратегія жорсткого карантину на початку пандемії була правильною, про що свідчать низькі показники захворюваності.



Також Ляшко розповів, що спалах вірусу в Україні останні три дні, не пов’язаний зі збільшенням кількості тестувань. Причина – ігнорування карантину.



За словами Ляшка, суб’єкти господарювання не дотримуються протиепідемічних норм.



"Кожен шостий об’єкт, який перевіряється інспекторами на дотримання протиепідемічних норм, має ті чи інші порушення в своєму закладі", – зазначив головний санітарний лікар країни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні не планують посилювати карантин. Попри на те, що останні три дні в країні фіксують рекордні показники за кількістю інфікованих.Про це заявив головний санітарний лікар, - пишуть Факти Він зазначив, що поки немає гострої необхідності повертатися до жорстоких обмежень всій країні, бо в Україні діє адаптивний карантин. Це означає, що посилювати карантинні заходи може місцева влада.Однак, він додав, що стратегія жорсткого карантину на початку пандемії була правильною, про що свідчать низькі показники захворюваності.Також Ляшко розповів, що спалах вірусу в Україні останні три дні, не пов’язаний зі збільшенням кількості тестувань. Причина – ігнорування карантину.За словами Ляшка, суб’єкти господарювання не дотримуються протиепідемічних норм."Кожен шостий об’єкт, який перевіряється інспекторами на дотримання протиепідемічних норм, має ті чи інші порушення в своєму закладі", – зазначив головний санітарний лікар країни.

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