Водій, який у центрі Луцька збив пішохода, відбувся умовним покаранням





Під час суду встановили, що 23 грудня 2019 року обвинувачений, керуючи «ЗАЗ 110308», рухався проспектом Волі зі сторони Київського Майдану зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Так, водій не стежив за обстановкою на дорозі та допустив наїзд на пішохода , який здійснював перетин проїзної частини дороги з ліва на право відносно руху автомобіля поза пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП потерпілий отримав численні травми, зокрема відкриту черепно-мозкову травму з переломом кісток склепіння та основи черепа, а також відкритий перелом кісток гомілки.



Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.



Відтак, суд затвердив угоду та призначив водію покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водію «ЗАЗ», який у центрі Луцька збив чоловіка, що переходив дорогу поза пішохідним переходом, присудили умовне покарання. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пише ІА Волинські Новини Під час суду встановили, що 23 грудня 2019 року обвинувачений, керуючи «ЗАЗ 110308», рухався проспектом Волі зі сторони Київського Майдану зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Так, водій не стежив за обстановкою на дорозі та допустив наїзд на пішохода , який здійснював перетин проїзної частини дороги з ліва на право відносно руху автомобіля поза пішохідним переходом.Внаслідок ДТП потерпілий отримав численні травми, зокрема відкриту черепно-мозкову травму з переломом кісток склепіння та основи черепа, а також відкритий перелом кісток гомілки.Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.Відтак, суд затвердив угоду та призначив водію покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на рік.

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