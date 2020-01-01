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Міського голову Нововолинська госпіталізували в лікарню з гострим інфарктом, – ЗМІ

Міського голову Нововолинська госпіталізували в лікарню з гострим інфарктом, – ЗМІ
13-го червня міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков потрапив у лікарню.

Лікарі поставили діагноз – гострий інфаркт, - пише БУГ.

Як стало відомо БУГу, мер Нововолинська госпіталізований в Луцьку міську клінічну лікарню. Пацієнту було проведено стентування.

Зазначимо, що Віктору Сапожнікову 66 років.

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Теги: Віктор Сапожніков, лікарня, інфаркт, госпіталізація
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