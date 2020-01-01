На Донбасі поранили українського військового
Сьогодні, 00:09
У зоні бойових дій на Донбасі 13-го червня поранень зазнав український військовий.
Як повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, бойовики біля населеного пункту Пищевик вчергове відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілу один український військовий отримав кульове поранення. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
У штабі кажуть, що вогонь у відповідь відкривали з наявної зброї.
У зоні бойових дій на Донбасі 12-го червня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення.
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Як повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, бойовики біля населеного пункту Пищевик вчергове відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілу один український військовий отримав кульове поранення. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
У штабі кажуть, що вогонь у відповідь відкривали з наявної зброї.
У зоні бойових дій на Донбасі 12-го червня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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