На Донбасі поранили українського військового





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Внаслідок обстрілу один український військовий отримав кульове поранення. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.



У штабі кажуть, що вогонь у відповідь відкривали з наявної зброї.



У зоні бойових дій на Донбасі 12-го червня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення.

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