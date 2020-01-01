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На Донбасі поранили українського військового

На Донбасі поранили українського військового
У зоні бойових дій на Донбасі 13-го червня поранень зазнав український військовий.

Як повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, бойовики біля населеного пункту Пищевик вчергове відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав кульове поранення. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

У штабі кажуть, що вогонь у відповідь відкривали з наявної зброї.

У зоні бойових дій на Донбасі 12-го червня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення.

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Теги: ЗСУ, Донбас, поранення., військовий
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