За порушення карантину українців оштрафували на 4,5 мільйона гривень
Сьогодні, 06:13
Суди винесли рішення щодо штрафів через порушення карантину на 4,5 мільйони гривень.
Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, – передає Громадське.
Він також зазначив, що з порушення карантину склали понад 12,5 тисяч адміністративних протоколів.
Зазначимо, що порушення карантину передбачає від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.
До слова, 3-го червня під час поїздки до Хмельницького Володимир Зеленський разом з учасниками делегації відвідали кафе, де вони пили каву всередині приміщення, тим самим порушуючи карантинні заходи, які забороняли відвідування кафе.
Разом із Зеленським в кафе були керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габинет і Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.
19-го червня має відбутися судовий розгляд цієї адміністративної справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, – передає Громадське.
Він також зазначив, що з порушення карантину склали понад 12,5 тисяч адміністративних протоколів.
Зазначимо, що порушення карантину передбачає від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.
До слова, 3-го червня під час поїздки до Хмельницького Володимир Зеленський разом з учасниками делегації відвідали кафе, де вони пили каву всередині приміщення, тим самим порушуючи карантинні заходи, які забороняли відвідування кафе.
Разом із Зеленським в кафе були керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габинет і Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.
19-го червня має відбутися судовий розгляд цієї адміністративної справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За порушення карантину українців оштрафували на 4,5 мільйона гривень
Сьогодні, 06:13
Волинське місто матиме свій гімн
Сьогодні, 04:12
На Буковині мікроавтобус збив двох дітей. ФОТО
Сьогодні, 03:42
Люди не залишилися без зарплат: як волинське підприємство організувало роботу на час карантину
Сьогодні, 02:33