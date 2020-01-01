За порушення карантину українців оштрафували на 4,5 мільйона гривень





Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, – передає



Він також зазначив, що з порушення карантину склали понад 12,5 тисяч адміністративних протоколів.



Зазначимо, що порушення карантину передбачає від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.



До слова, 3-го червня під час поїздки до Хмельницького Володимир Зеленський разом з учасниками делегації відвідали кафе, де вони пили каву всередині приміщення, тим самим порушуючи карантинні заходи, які забороняли відвідування кафе.



Разом із Зеленським в кафе були керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габинет і Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.



19-го червня має відбутися

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суди винесли рішення щодо штрафів через порушення карантину на 4,5 мільйони гривень.Про це заявив глава Нацполіції, – передає Громадське Він також зазначив, що з порушення карантину склали понад 12,5 тисяч адміністративних протоколів.Зазначимо, що порушення карантину передбачає від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.До слова, 3-го червня під час поїздки до Хмельницькогоразом з учасниками делегації відвідали кафе, де вони пили каву всередині приміщення, тим самим порушуючи карантинні заходи, які забороняли відвідування кафе.Разом із Зеленським в кафе були керівник Офісу президента України, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар України, голова Хмельницької обласної державної адміністраціїі Хмельницький міський голова19-го червня має відбутися судовий розгляд цієї адміністративної справи.

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