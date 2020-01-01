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За порушення карантину українців оштрафували на 4,5 мільйона гривень

За порушення карантину українців оштрафували на 4,5 мільйона гривень
Суди винесли рішення щодо штрафів через порушення карантину на 4,5 мільйони гривень.

Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, – передає Громадське.

Він також зазначив, що з порушення карантину склали понад 12,5 тисяч адміністративних протоколів.

Зазначимо, що порушення карантину передбачає від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

До слова, 3-го червня під час поїздки до Хмельницького Володимир Зеленський разом з учасниками делегації відвідали кафе, де вони пили каву всередині приміщення, тим самим порушуючи карантинні заходи, які забороняли відвідування кафе.

Разом із Зеленським в кафе були керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габинет і Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

19-го червня має відбутися судовий розгляд цієї адміністративної справи.

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Теги: порушення, карантин, штраф
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