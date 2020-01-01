На Буковині мікроавтобус збив двох дітей. ФОТО



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"Внаслідок наїзду мікроавтобуса травмувалися двоє велосипедистів. В обох потерпілих медики діагностували травми голови", - зазначають у відомстві.



Правоохоронці з’ясували, що 52-річний водій автомобіля Ford Transit рухався по дорозі в селі Магала, не впорався з керуванням і допустив наїзд на двох хлопчиків, які виїхали на велосипеді з прилеглої вулиці.





Потерпілі діти – місцеві жителі, віком 8 і 9 років. Медики доправили їх до лікарні з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку». Молодший з хлопчиків наразі лікується амбулаторно вдома, старший залишається під наглядом лікарів.





За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Магала на Буковині мікроавтобус збив двох хлопчиків на велосипеді, поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження.Про це повідомляє поліція Чернівецької області "Внаслідок наїзду мікроавтобуса травмувалися двоє велосипедистів. В обох потерпілих медики діагностували травми голови", - зазначають у відомстві.Правоохоронці з’ясували, що 52-річний водій автомобіля Ford Transit рухався по дорозі в селі Магала, не впорався з керуванням і допустив наїзд на двох хлопчиків, які виїхали на велосипеді з прилеглої вулиці.Потерпілі діти – місцеві жителі, віком 8 і 9 років. Медики доправили їх до лікарні з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку». Молодший з хлопчиків наразі лікується амбулаторно вдома, старший залишається під наглядом лікарів.За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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