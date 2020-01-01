На Буковині мікроавтобус збив двох дітей. ФОТО
Сьогодні, 03:42
У селі Магала на Буковині мікроавтобус збив двох хлопчиків на велосипеді, поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження.
Про це повідомляє поліція Чернівецької області.
"Внаслідок наїзду мікроавтобуса травмувалися двоє велосипедистів. В обох потерпілих медики діагностували травми голови", - зазначають у відомстві.
Правоохоронці з’ясували, що 52-річний водій автомобіля Ford Transit рухався по дорозі в селі Магала, не впорався з керуванням і допустив наїзд на двох хлопчиків, які виїхали на велосипеді з прилеглої вулиці.
Потерпілі діти – місцеві жителі, віком 8 і 9 років. Медики доправили їх до лікарні з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку». Молодший з хлопчиків наразі лікується амбулаторно вдома, старший залишається під наглядом лікарів.
За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє поліція Чернівецької області.
"Внаслідок наїзду мікроавтобуса травмувалися двоє велосипедистів. В обох потерпілих медики діагностували травми голови", - зазначають у відомстві.
Правоохоронці з’ясували, що 52-річний водій автомобіля Ford Transit рухався по дорозі в селі Магала, не впорався з керуванням і допустив наїзд на двох хлопчиків, які виїхали на велосипеді з прилеглої вулиці.
Потерпілі діти – місцеві жителі, віком 8 і 9 років. Медики доправили їх до лікарні з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку». Молодший з хлопчиків наразі лікується амбулаторно вдома, старший залишається під наглядом лікарів.
За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинське місто матиме свій гімн
Сьогодні, 04:12
На Буковині мікроавтобус збив двох дітей. ФОТО
Сьогодні, 03:42
Люди не залишилися без зарплат: як волинське підприємство організувало роботу на час карантину
Сьогодні, 02:33
На Донбасі поранили українського військового
Сьогодні, 00:09