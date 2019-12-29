14 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:35
Сьогодні, 14 червня, віряни відзначають день Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького.
До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимус.
Дата 14 червня увійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні відзначають день Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького. Преподобний Діонісій, ігумен Глушицький народився в 1362 році в околицях Вологди і у святому хрещенні був названий Димитрієм. З юних років полюбив він чернече житіє. Залишивши рідну домівку, він трудився ченцем в Спасокаменному монастирі, де прийняв чернецтво з ім'ям Діонісій.
У неділю, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
Всесвітній день донора крові
Міжнародний день блогера
1900 – Гавайські острови оголошені територією США
1942 – на екрани США вийшов мультфільм Волта Діснея "Бембі"
1965 – Боб Ділан записав у Нью-Йорку першу свою композицію з використанням електрогітари "Like a Rolling Stone"
1985 – у Шенгені (Люксембург) був підписаний договір між п'ятьма європейськими державами, що отримав назву Шенгенські угоди
1994 – вперше після націоналізації банків в 1979 році в Ірані почали відкриватися приватні банки
2008 – Севастополі відкрито пам'ятник гетьману Сагайдачному
Bambi - фото 334046
Bambi
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
14 червня вранці ясно – буде хороший урожай ярих
На Устина вітер із заходу – скоро погіршиться погода
Дощ 14 червня обіцяє хороший врожай льону і конопель
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Дівчатам у цей день не бажано розплітати коси.
Сьогодні не можна лінуватися і ігнорувати трудові обов'язки.
Не можна пити алкоголь. Не можна мити голову, щоб не було неприємностей.
Не можна лаятися з близькими, інакше буде поганий рік, з чоловіком / дружиною – можливо розлучення.
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До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимус.
Дата 14 червня увійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні відзначають день Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького. Преподобний Діонісій, ігумен Глушицький народився в 1362 році в околицях Вологди і у святому хрещенні був названий Димитрієм. З юних років полюбив він чернече житіє. Залишивши рідну домівку, він трудився ченцем в Спасокаменному монастирі, де прийняв чернецтво з ім'ям Діонісій.
У неділю, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
Всесвітній день донора крові
Міжнародний день блогера
1900 – Гавайські острови оголошені територією США
1942 – на екрани США вийшов мультфільм Волта Діснея "Бембі"
1965 – Боб Ділан записав у Нью-Йорку першу свою композицію з використанням електрогітари "Like a Rolling Stone"
1985 – у Шенгені (Люксембург) був підписаний договір між п'ятьма європейськими державами, що отримав назву Шенгенські угоди
1994 – вперше після націоналізації банків в 1979 році в Ірані почали відкриватися приватні банки
2008 – Севастополі відкрито пам'ятник гетьману Сагайдачному
Bambi - фото 334046
Bambi
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
14 червня вранці ясно – буде хороший урожай ярих
На Устина вітер із заходу – скоро погіршиться погода
Дощ 14 червня обіцяє хороший врожай льону і конопель
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Дівчатам у цей день не бажано розплітати коси.
Сьогодні не можна лінуватися і ігнорувати трудові обов'язки.
Не можна пити алкоголь. Не можна мити голову, щоб не було неприємностей.
Не можна лаятися з близькими, інакше буде поганий рік, з чоловіком / дружиною – можливо розлучення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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