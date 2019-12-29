14 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише



Дата 14 червня увійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.



ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО



За релігійним календарем сьогодні відзначають день Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького. Преподобний Діонісій, ігумен Глушицький народився в 1362 році в околицях Вологди і у святому хрещенні був названий Димитрієм. З юних років полюбив він чернече житіє. Залишивши рідну домівку, він трудився ченцем в Спасокаменному монастирі, де прийняв чернецтво з ім'ям Діонісій.



У неділю, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.



ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ



Всесвітній день донора крові

Міжнародний день блогера

1900 – Гавайські острови оголошені територією США

1942 – на екрани США вийшов мультфільм Волта Діснея "Бембі"

1965 – Боб Ділан записав у Нью-Йорку першу свою композицію з використанням електрогітари "Like a Rolling Stone"

1985 – у Шенгені (Люксембург) був підписаний договір між п'ятьма європейськими державами, що отримав назву Шенгенські угоди

1994 – вперше після націоналізації банків в 1979 році в Ірані почали відкриватися приватні банки

2008 – Севастополі відкрито пам'ятник гетьману Сагайдачному

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Bambi



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



14 червня вранці ясно – буде хороший урожай ярих

На Устина вітер із заходу – скоро погіршиться погода

Дощ 14 червня обіцяє хороший врожай льону і конопель



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Дівчатам у цей день не бажано розплітати коси.

Сьогодні не можна лінуватися і ігнорувати трудові обов'язки.

Не можна пити алкоголь. Не можна мити голову, щоб не було неприємностей.

Не можна лаятися з близькими, інакше буде поганий рік, з чоловіком / дружиною – можливо розлучення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 14 червня, віряни відзначають день Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького.До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимус. Дата 14 червня увійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.За релігійним календарем сьогодні відзначають день Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького. Преподобний Діонісій, ігумен Глушицький народився в 1362 році в околицях Вологди і у святому хрещенні був названий Димитрієм. З юних років полюбив він чернече житіє. Залишивши рідну домівку, він трудився ченцем в Спасокаменному монастирі, де прийняв чернецтво з ім'ям Діонісій.У неділю, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.Всесвітній день донора кровіМіжнародний день блогера1900 – Гавайські острови оголошені територією США1942 – на екрани США вийшов мультфільм Волта Діснея "Бембі"1965 – Боб Ділан записав у Нью-Йорку першу свою композицію з використанням електрогітари "Like a Rolling Stone"1985 – у Шенгені (Люксембург) був підписаний договір між п'ятьма європейськими державами, що отримав назву Шенгенські угоди1994 – вперше після націоналізації банків в 1979 році в Ірані почали відкриватися приватні банки2008 – Севастополі відкрито пам'ятник гетьману СагайдачномуBambi - фото 334046Bambi14 червня вранці ясно – буде хороший урожай ярихНа Устина вітер із заходу – скоро погіршиться погодаДощ 14 червня обіцяє хороший врожай льону і конопельДівчатам у цей день не бажано розплітати коси.Сьогодні не можна лінуватися і ігнорувати трудові обов'язки.Не можна пити алкоголь. Не можна мити голову, щоб не було неприємностей.Не можна лаятися з близькими, інакше буде поганий рік, з чоловіком / дружиною – можливо розлучення.

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