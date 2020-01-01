Волинські прикордонники вилучили «ліві» IPhone та Samsung майже на пів мільйона. ФОТО

На Волині прикордонники виявили мобільні телефони на суму близько пів мільйона гривень.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.Вантажний автомобіль, яким керував наш співвітчизник, прямував з Польщі в Україну через пункт пропуску «Ягодин», завантажений сільськогосподарською технікою.Враховуючи наявні ризики щодо можливого незаконного переміщення через кордон товарів, прикордонники ініціювали поглиблений огляд автомобіля.В результаті перевірки, в кабіні водія спільна прикордонно - митна оглядова група виявила 14 мобільних телефонів марок IPhone та 5 телефонів Samsung, а також 2 процесори Intel , які не значились у товаро-супровідних документах.Товар вилучили представники митниці. Сума оцінки склала понад 450 тисяч гривень.