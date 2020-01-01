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Волинські прикордонники вилучили «ліві» IPhone та Samsung майже на пів мільйона. ФОТО

Волинські прикордонники вилучили «ліві» IPhone та Samsung майже на пів мільйона. ФОТО
На Волині прикордонники виявили мобільні телефони на суму близько пів мільйона гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Вантажний автомобіль, яким керував наш співвітчизник, прямував з Польщі в Україну через пункт пропуску «Ягодин», завантажений сільськогосподарською технікою.
Волинські прикордонники вилучили «ліві» IPhone та Samsung майже на пів мільйона. ФОТО


Враховуючи наявні ризики щодо можливого незаконного переміщення через кордон товарів, прикордонники ініціювали поглиблений огляд автомобіля.

В результаті перевірки, в кабіні водія спільна прикордонно - митна оглядова група виявила 14 мобільних телефонів марок IPhone та 5 телефонів Samsung, а також 2 процесори Intel , які не значились у товаро-супровідних документах.
Волинські прикордонники вилучили «ліві» IPhone та Samsung майже на пів мільйона. ФОТО
Волинські прикордонники вилучили «ліві» IPhone та Samsung майже на пів мільйона. ФОТО

Товар вилучили представники митниці. Сума оцінки склала понад 450 тисяч гривень.

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Теги: Волинь, каонтрабанда, кордон
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