Волинянин хотів полагодити електромережу і отримав удар струмом у 10 тисяч вольт





Нещасний випадок трапився 12 червня у Ковелі на вулиці Варшавській у гаражному кооперативі «Промінь», поблизу кафе «Текіла», - пише

Через нещодавню бурю там зникла електроенергія. Чоловік, близько 50-річного віку, після зв’язку із диспетчером Району електромереж вирішив самостійно закріпити дроти на підстанції, що обірвалися, вважаючи, що напруги немає. Два з них він встановив, після чого і отримав високовольтне ураження.



Як повідомили свідки пригоди, у чоловіка «руки обгоріли до кісток». В’язка ключів, яка була у нього в кишені на грудях, повністю пропалила тіло.



Ковельчанина терміново доставили в реанімацію до Луцька. Наразі його стан критичний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. При спробі самостійно полагодити локальну електромережу чоловік отримав враження у 10 тисяч вольт.Нещасний випадок трапився 12 червня у Ковелі на вулиці Варшавській у гаражному кооперативі «Промінь», поблизу кафе «Текіла», - пише КовельMedia.

Через нещодавню бурю там зникла електроенергія. Чоловік, близько 50-річного віку, після зв’язку із диспетчером Району електромереж вирішив самостійно закріпити дроти на підстанції, що обірвалися, вважаючи, що напруги немає. Два з них він встановив, після чого і отримав високовольтне ураження.Як повідомили свідки пригоди, у чоловіка «руки обгоріли до кісток». В’язка ключів, яка була у нього в кишені на грудях, повністю пропалила тіло.Ковельчанина терміново доставили в реанімацію до Луцька. Наразі його стан критичний.

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