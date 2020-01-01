Волинянин хотів полагодити електромережу і отримав удар струмом у 10 тисяч вольт
Сьогодні, 11:31
При спробі самостійно полагодити локальну електромережу чоловік отримав враження у 10 тисяч вольт.
Нещасний випадок трапився 12 червня у Ковелі на вулиці Варшавській у гаражному кооперативі «Промінь», поблизу кафе «Текіла», - пише КовельMedia.
Через нещодавню бурю там зникла електроенергія. Чоловік, близько 50-річного віку, після зв’язку із диспетчером Району електромереж вирішив самостійно закріпити дроти на підстанції, що обірвалися, вважаючи, що напруги немає. Два з них він встановив, після чого і отримав високовольтне ураження.
Як повідомили свідки пригоди, у чоловіка «руки обгоріли до кісток». В’язка ключів, яка була у нього в кишені на грудях, повністю пропалила тіло.
Ковельчанина терміново доставили в реанімацію до Луцька. Наразі його стан критичний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нещасний випадок трапився 12 червня у Ковелі на вулиці Варшавській у гаражному кооперативі «Промінь», поблизу кафе «Текіла», - пише КовельMedia.
Через нещодавню бурю там зникла електроенергія. Чоловік, близько 50-річного віку, після зв’язку із диспетчером Району електромереж вирішив самостійно закріпити дроти на підстанції, що обірвалися, вважаючи, що напруги немає. Два з них він встановив, після чого і отримав високовольтне ураження.
Як повідомили свідки пригоди, у чоловіка «руки обгоріли до кісток». В’язка ключів, яка була у нього в кишені на грудях, повністю пропалила тіло.
Ковельчанина терміново доставили в реанімацію до Луцька. Наразі його стан критичний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин хотів полагодити електромережу і отримав удар струмом у 10 тисяч вольт
Сьогодні, 11:31