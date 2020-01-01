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Волинянин хотів полагодити електромережу і отримав удар струмом у 10 тисяч вольт

Волинянин хотів полагодити електромережу і отримав удар струмом у 10 тисяч вольт
При спробі самостійно полагодити локальну електромережу чоловік отримав враження у 10 тисяч вольт.

Нещасний випадок трапився 12 червня у Ковелі на вулиці Варшавській у гаражному кооперативі «Промінь», поблизу кафе «Текіла», - пише КовельMedia.

Через нещодавню бурю там зникла електроенергія. Чоловік, близько 50-річного віку, після зв’язку із диспетчером Району електромереж вирішив самостійно закріпити дроти на підстанції, що обірвалися, вважаючи, що напруги немає. Два з них він встановив, після чого і отримав високовольтне ураження.

Як повідомили свідки пригоди, у чоловіка «руки обгоріли до кісток». В’язка ключів, яка була у нього в кишені на грудях, повністю пропалила тіло.

Ковельчанина терміново доставили в реанімацію до Луцька. Наразі його стан критичний.

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Теги: Волинь, Ковель
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