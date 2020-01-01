Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 14 червня
Сьогодні, 10:27
За останню добу на Волині зареєстровано 44 нових випадки захворювання на COVID-19.
Про це йдеться в оперативній інформації на сторінці Волинської облдержадміністрації.
Так, за минулу добу нові випадки коронавірусу виявили:
м. Луцьк – 3,
м.Ковель – 2,
м.Нововолинськ – 6,
Ківерцівський район – 11,
Володимир-Волинський район – 10,
Луцький район – 5,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 2,
Ратнівський район - 1,
Турійський район - 1.
За добу одужало 5 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Маневицький район).
Загалом станом на 10:00 год. 14 червня в області зареєстровано 1398 випадків COVID-19. Одужало 452 особи. 42 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 260 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 108 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м.Ковель – 217 випадків, в тому числі 7 летальних;
• Ковельський район – 25 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Ківерцівський район – 185 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• м. Нововолинськ – 87 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 22 випадки;
• Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Володимир-Волинський район – 154 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Камінь-Каширський район – 70 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Любомльський район – 26 випадки;
• Турійський район – 20 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 10 випадків;
• Рожищенський район – 9 випадків;
• Любешівський район – 23 випадки;
• Ратнівський район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний.
За попередню добу надійшло 39 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 9755 осіб, в тому числі за останню добу – 200 осіб.
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Про це йдеться в оперативній інформації на сторінці Волинської облдержадміністрації.
Так, за минулу добу нові випадки коронавірусу виявили:
м. Луцьк – 3,
м.Ковель – 2,
м.Нововолинськ – 6,
Ківерцівський район – 11,
Володимир-Волинський район – 10,
Луцький район – 5,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 2,
Ратнівський район - 1,
Турійський район - 1.
За добу одужало 5 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Маневицький район).
Загалом станом на 10:00 год. 14 червня в області зареєстровано 1398 випадків COVID-19. Одужало 452 особи. 42 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 260 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 108 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м.Ковель – 217 випадків, в тому числі 7 летальних;
• Ковельський район – 25 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Ківерцівський район – 185 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• м. Нововолинськ – 87 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 22 випадки;
• Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Володимир-Волинський район – 154 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Камінь-Каширський район – 70 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Любомльський район – 26 випадки;
• Турійський район – 20 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 10 випадків;
• Рожищенський район – 9 випадків;
• Любешівський район – 23 випадки;
• Ратнівський район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний.
За попередню добу надійшло 39 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 9755 осіб, в тому числі за останню добу – 200 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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