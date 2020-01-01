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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 14 червня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 14 червня
За останню добу на Волині зареєстровано 44 нових випадки захворювання на COVID-19.

Про це йдеться в оперативній інформації на сторінці Волинської облдержадміністрації.

Так, за минулу добу нові випадки коронавірусу виявили:
м. Луцьк – 3,
м.Ковель – 2,
м.Нововолинськ – 6,
Ківерцівський район – 11,
Володимир-Волинський район – 10,
Луцький район – 5,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 2,
Ратнівський район - 1,
Турійський район - 1.

За добу одужало 5 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Маневицький район).

Загалом станом на 10:00 год. 14 червня в області зареєстровано 1398 випадків COVID-19. Одужало 452 особи. 42 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 260 випадків, в т.ч. 5 летальних;

• Луцький район – 108 випадки, в т.ч. 3 летальних;

• м.Ковель – 217 випадків, в тому числі 7 летальних;

• Ковельський район – 25 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Ківерцівський район – 185 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• м. Нововолинськ – 87 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Іваничівський район – 22 випадки;

• Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 4 летальних;

• Горохівський район – 36 випадків;

• Володимир-Волинський район – 154 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• Камінь-Каширський район – 70 випадків, в т.ч. 5 летальних;

• Любомльський район – 26 випадки;

• Турійський район – 20 випадків;

• Локачинський район – 11 випадків;

• Шацький район – 10 випадків;

• Рожищенський район – 9 випадків;

• Любешівський район – 23 випадки;

• Ратнівський район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний.

За попередню добу надійшло 39 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 9755 осіб, в тому числі за останню добу – 200 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь
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