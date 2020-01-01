Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 14 червня

За останню добу на Волині зареєстровано 44 нових випадки захворювання на COVID-19.Про це йдеться в оперативній інформації на сторінці Волинської облдержадміністрації.Так, за минулу добу нові випадки коронавірусу виявили:м. Луцьк – 3,м.Ковель – 2,м.Нововолинськ – 6,Ківерцівський район – 11,Володимир-Волинський район – 10,Луцький район – 5,Любомльський район – 3,Любешівський район – 2,Ратнівський район - 1,Турійський район - 1.За добу одужало 5 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Маневицький район).Загалом станом на 10:00 год. 14 червня в області зареєстровано 1398 випадків COVID-19. Одужало 452 особи. 42 випадки хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 260 випадків, в т.ч. 5 летальних;• Луцький район – 108 випадки, в т.ч. 3 летальних;• м.Ковель – 217 випадків, в тому числі 7 летальних;• Ковельський район – 25 випадків, в тому числі 1 летальний;• Ківерцівський район – 185 випадків, в т.ч. 6 летальних;• м. Нововолинськ – 87 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Іваничівський район – 22 випадки;• Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 4 летальних;• Горохівський район – 36 випадків;• Володимир-Волинський район – 154 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Камінь-Каширський район – 70 випадків, в т.ч. 5 летальних;• Любомльський район – 26 випадки;• Турійський район – 20 випадків;• Локачинський район – 11 випадків;• Шацький район – 10 випадків;• Рожищенський район – 9 випадків;• Любешівський район – 23 випадки;• Ратнівський район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний.За попередню добу надійшло 39 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 9755 осіб, в тому числі за останню добу – 200 осіб.