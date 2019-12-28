Сьогодні на всій території України можливий дощ з грозами, шквалами і град

У неділю, 14 червня спека в Україні послабне. Середня температура в країні - +24 - +33 градуси.Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише синоптикиня Наталка Діденко."На Сході ще спека, але милосердніша, +29+33 градуси. На Заході найсвіжіше, +19+24 градуси. Вітер буде з північного сходу, помірний", - йдеться у дописі.Також за словами Наталки Діденко, в Україні повсюди можливі дощі з грозами, короткочасні, локальні, можуть швидко переходити у зливу."Циклон Octavia постарається. Обережно - при грозах місцями ймовірні шквали, град", - пише синоптикиняі додає, що наступного тижня поки що сильної спеки очікувати не варто.