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Сьогодні на всій території України можливий дощ з грозами, шквалами і град

Сьогодні на всій території України можливий дощ з грозами, шквалами і град
У неділю, 14 червня спека в Україні послабне. Середня температура в країні - +24 - +33 градуси.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише синоптикиня Наталка Діденко.

"На Сході ще спека, але милосердніша, +29+33 градуси. На Заході найсвіжіше, +19+24 градуси. Вітер буде з північного сходу, помірний", - йдеться у дописі.

Також за словами Наталки Діденко, в Україні повсюди можливі дощі з грозами, короткочасні, локальні, можуть швидко переходити у зливу.

"Циклон Octavia постарається. Обережно - при грозах місцями ймовірні шквали, град", - пише синоптикиня
і додає, що наступного тижня поки що сильної спеки очікувати не варто.

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Теги: погода, Україна, Волинь
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