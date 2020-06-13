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Пробне ЗНО проведуть онлайн і безкоштовно

Пробне ЗНО проведуть онлайн і безкоштовно
Президент Володимир Зеленський доручив провести пробне ЗНО у онлайн-форматі, а кошти, які участики заплатили за тестування, абітурієнтам повернуть.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко у коментарі "Українській правді".

"У зв’язку зі зміною форми проходження пробного ЗНО президент дав доручення провести онлайн тестування безкоштовно. Загалом на проходження пробного ЗНО зареєструвалися понад 362 тисячі учасників. Сплачені кошти за його проходження у розмірі майже 53 млн гривень будуть компенсовані у повному обсязі", - сказав Марченко.

Про механізм повернення коштів, сплачених за пробне ЗНО, міністр пообіцяв додатково поінформувати у понеділок, 15 червня.

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Теги: ЗНО, освіта, Україна
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