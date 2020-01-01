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Міськрада на Волині надасть грошову допомогу важкохворим городянам

Міськрада на Волині надасть грошову допомогу важкохворим городянам
Ковельська рада надасть матеріальну допомогу містянам, які мають онкозахворювання та рідкісні хвороби.

Про це говорили на засіданні виконкому, - йдеться на сайті Ковельради.

Попередньо заяви хворих ковельчан розглянула комісія з питань соціального захисту населення, призначення різних видів соціальних допомог та житлових субсидій.

На лікування і підтримку тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, нададуть 13 тисяч 300 гривень п’ятнадцяти особам.

Вісім жителів міста, які мають онкологічні захворювання, отримають 40 тисяч, четверо, у кого рідкісні недуги - 23 250 гривень.

Двом ковельчанам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні Сили, виплатять 10 тисяч, учаснику АТО і ООС –пів тисячі гривень

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Теги: Волинь, ковель, соціальна підтримка
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