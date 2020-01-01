Міськрада на Волині надасть грошову допомогу важкохворим городянам

Ковельська рада надасть матеріальну допомогу містянам, які мають онкозахворювання та рідкісні хвороби.Про це говорили на засіданні виконкому, - йдеться на сайті Ковельради.Попередньо заяви хворих ковельчан розглянула комісія з питань соціального захисту населення, призначення різних видів соціальних допомог та житлових субсидій.На лікування і підтримку тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, нададуть 13 тисяч 300 гривень п’ятнадцяти особам.Вісім жителів міста, які мають онкологічні захворювання, отримають 40 тисяч, четверо, у кого рідкісні недуги - 23 250 гривень.Двом ковельчанам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні Сили, виплатять 10 тисяч, учаснику АТО і ООС –пів тисячі гривень