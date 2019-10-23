Необхідно зменшити податки: волинські роботадавці – за підтримку підприємців





Це він озвучив 12 червня під час круглого столу «Відновлення робочих місць у Луцьку. Чого чекати?». Такий захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



«До 2009 року у Волинській області дуже багато росло чорниці та інших ягід. З певним проміжком часу посіви дикоростучої чорниці «зміщуються» у Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Київську області. В Києві є дуже великі посіви і там підприємці сплачують ПДФО саме за дикоростучу чорницю. Ми розуміємо, що ставляться певні плани і податкова замість того, щоб підходити толерантно до позиції визначення цієї бази нарахування ПДФО, старається брати максимальну ставку. Ми зараз хочемо, щоб підприємці «не бігли» з Волинської області», – озвучив Володимир Кривович.



Своєю чергою, присутній на заході заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко, зауважив, що він поінформований про ситуацію, однак такі ставки пропонує лісове господарство.



Виконавчий директор БФ «Волинь-2014» Володимир Кривович підкреслив, що таким чином, волинські ягоди відправляються з інших областей, бо там це вигідніше зробити через менші податки.



Присутня на заході депутатка Луцької міської ради та представниця «СВІДОМИХ» Алла Надточій наголосила, що фіскальна тема особливо болюча для бізнесу в нинішній час. Та додала, що вважає доцільним зменшити податки для підприємців I-ї та II-ї груп.



Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, президент «Торгово-промислової палати» Олександр Смолич, генеральний директор «СКФ Україна» Богдан Волчок та директор Волинського центру зайнятості Роман Романюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавчий директор БФ «Волинь-2014» Володимир Кривович переконаний, що в період пандемії коронавірусу підприємцям потірбно допомагати і робити все, що вони «не бігли» з Волині.Це він озвучив 12 червня під час круглого столу «Відновлення робочих місць у Луцьку. Чого чекати?». Такий захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА Конкурент. «До 2009 року у Волинській області дуже багато росло чорниці та інших ягід. З певним проміжком часу посіви дикоростучої чорниці «зміщуються» у Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Київську області. В Києві є дуже великі посіви і там підприємці сплачують ПДФО саме за дикоростучу чорницю. Ми розуміємо, що ставляться певні плани і податкова замість того, щоб підходити толерантно до позиції визначення цієї бази нарахування ПДФО, старається брати максимальну ставку. Ми зараз хочемо, щоб підприємці «не бігли» з Волинської області», – озвучив Володимир Кривович.Своєю чергою, присутній на заході заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко, зауважив, що він поінформований про ситуацію, однак такі ставки пропонує лісове господарство.Виконавчий директор БФ «Волинь-2014» Володимир Кривович підкреслив, що таким чином, волинські ягоди відправляються з інших областей, бо там це вигідніше зробити через менші податки.Присутня на заході депутатка Луцької міської ради та представниця «СВІДОМИХ» Алла Надточій наголосила, що фіскальна тема особливо болюча для бізнесу в нинішній час. Та додала, що вважає доцільним зменшити податки для підприємців I-ї та II-ї груп.Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ»тапрезидент «Торгово-промислової палати», генеральний директор «СКФ Україна»та директор Волинського центру зайнятості

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