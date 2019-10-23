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Необхідно зменшити податки: волинські роботодавці – за підтримку підприємців

Необхідно зменшити податки: волинські роботодавці – за підтримку підприємців
Виконавчий директор БФ «Волинь-2014» Володимир Кривович переконаний, що в період пандемії коронавірусу підприємцям потірбно допомагати і робити все, що вони «не бігли» з Волині.

Це він озвучив 12 червня під час круглого столу «Відновлення робочих місць у Луцьку. Чого чекати?». Такий захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА Конкурент.

«До 2009 року у Волинській області дуже багато росло чорниці та інших ягід. З певним проміжком часу посіви дикоростучої чорниці «зміщуються» у Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Київську області. В Києві є дуже великі посіви і там підприємці сплачують ПДФО саме за дикоростучу чорницю. Ми розуміємо, що ставляться певні плани і податкова замість того, щоб підходити толерантно до позиції визначення цієї бази нарахування ПДФО, старається брати максимальну ставку. Ми зараз хочемо, щоб підприємці «не бігли» з Волинської області», – озвучив Володимир Кривович.
Необхідно зменшити податки: волинські роботодавці – за підтримку підприємців

Своєю чергою, присутній на заході заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко, зауважив, що він поінформований про ситуацію, однак такі ставки пропонує лісове господарство.
Необхідно зменшити податки: волинські роботодавці – за підтримку підприємців

Виконавчий директор БФ «Волинь-2014» Володимир Кривович підкреслив, що таким чином, волинські ягоди відправляються з інших областей, бо там це вигідніше зробити через менші податки.

Присутня на заході депутатка Луцької міської ради та представниця «СВІДОМИХ» Алла Надточій наголосила, що фіскальна тема особливо болюча для бізнесу в нинішній час. Та додала, що вважає доцільним зменшити податки для підприємців I-ї та II-ї груп.
Необхідно зменшити податки: волинські роботодавці – за підтримку підприємців

Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, президент «Торгово-промислової палати» Олександр Смолич, генеральний директор «СКФ Україна» Богдан Волчок та директор Волинського центру зайнятості Роман Романюк.


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Теги: Волинь, СВІДОМІ
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Коментарі 2
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Хаму Троханенку з його тюремним жаргоном після скоєного краще б сидіти десь у віддаленому кабінеті і не показуватись людям на очі. Або виїхати з Волині світ за очі. Який сором!!! А воно, хамидло необтесане, ще лазить на наради. Не було кому підійти і плюнути в мордяку, яка просить цеглину.
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Податки на прибуток мають бути для ВСІХ однакові, 18%+1.5%
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