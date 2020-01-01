Узелков провідав у Луцьку ексучасника шоу «Зважені та щасливі». ФОТО
Сьогодні, 12:12
Відомий український боксер, чемпіон Європи, інтерконтинентальний чемпіон, суддя шоу «Україна має талант» побував у Луцьку.
Про це повідомляє ІА Конкурент.
Зокрема, відомого боксера бачили, коли він прогулювався проспектом Волі 12 червня.
Цього ж дня В'ячеслав Узелков в Instagram показав, що він побував у місті Ковель та Луцьку. В обласному центрі він зустрівся із колишнім учасником шоу «Зважені та щасливі» Ігорем Антонюком
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Про це повідомляє ІА Конкурент.
Зокрема, відомого боксера бачили, коли він прогулювався проспектом Волі 12 червня.
Цього ж дня В'ячеслав Узелков в Instagram показав, що він побував у місті Ковель та Луцьку. В обласному центрі він зустрівся із колишнім учасником шоу «Зважені та щасливі» Ігорем Антонюком
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Коментарі 1
Прикольна получилась реклама для Чевермето. І взагалі цікаво як це вони працюють в час карантину?
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Узелков провідав у Луцьку ексучасника шоу «Зважені та щасливі». ФОТО
Сьогодні, 12:12