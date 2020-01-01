Узелков провідав у Луцьку ексучасника шоу «Зважені та щасливі». ФОТО





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Зокрема, відомого боксера бачили, коли він прогулювався проспектом Волі 12 червня.



Цього ж дня В'ячеслав Узелков в Instagram показав, що він побував у місті Ковель та Луцьку. В обласному центрі він зустрівся із колишнім учасником шоу «Зважені та щасливі» Ігорем Антонюком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий український боксер, чемпіон Європи, інтерконтинентальний чемпіон, суддя шоу «Україна має талант» побував у Луцьку.Про це повідомляє ІА Конкурент Зокрема, відомого боксера бачили, коли він прогулювався проспектом Волі 12 червня.Цього ж дня В'ячеслав Узелков в Instagram показав, що він побував у місті Ковель та Луцьку. В обласному центрі він зустрівся із колишнім учасником шоу «Зважені та щасливі»

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