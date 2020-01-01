Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 червня

15 червня жителі деяких населених пунктів Волинської області залишаться без електропостачання через планові вимкнення.Про це повідомляють у Волиньобленерго.Так, завтра з 13:30 до 17:00 без світла залишаться жителі 5 вулиць Луцька: вул. Жуковського вул. Ціолковського вул. Можайського вул. Г.Упа(частково) вул. Авіаторів(частково)З 9:00 до 17:00 світла не буде у селі Лудин на вулиці вулиця Гірській.З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі вулиць Луцької у Горохові та жителі села Ржищів.З 9:30 по 16:30 світла не буде у селі Бужанка на вулиці Братів, ГайворонськихЗ 10:00 по 17:00 - у селі Самоволя на вулиці Шевченка 40-86З 09:30 по 17:00 світла не буде на вулицях Центральній та Гутенській у селі Малі ГолобиЗ 9:00 до 16:00 світла не буде у селі Борохів на вулиці Миру, Галаса, Луцькій, Хутір та М.Салюк.У Ківерцях електропостачання залишаться з 9:00 до 17:00 мешканці: вул. 8-го Березня,буд.1-26, вул.Свободи,буд.1,2,3, 4-18, вул.Чехова,2, вул.Ціолковського, 17-54,82-93, вул.Чехова,1,3-11, вул.Космонавтів,буд.14-65,69, вул.Лісна.З 9:00 до 17:00 відключать світло у селищі Олика - вул. І.Франка, вул. Довженка, 6. В той же часовий проміжок світла не буле на вулицях Жовтнева та Грушевського у селищі Цумань.З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Воля Ковельська, Гредьки, Великий Порськ, Борщівка, Малий Порськ, Свидиники.Локачинський районБез електропостачання залишаться жителі сіл Коритниця, Гранатів та Старий Загорів. Світла не буде з 9:00 до 17:00.У період з 9:00 до 17:00 світла не буде селоГолишів – вул. Вишнева, Садова,1-10, С.Стрільців, Я.Галана, селі Новостав, селі Лаврів – вул. Польова, Садова.З 9:30 до 17:00 не буде світла у селі Княгининок - вул. Соборна, 72-92 (парні)З 10:00 до 17:00 світла не буле у селах Садів, Кошів, Білостік, Горзвин, Боратин: вул. Шкільна, Заводська, Польова, Сонячна, Перемоги, Зелена, Центральна, 1-16, с. Голишів: вул.Садова, 50-112;З 9:00 до 17:00 не буде електропостачання у селах Бірки, Скиби, Садова, Масловець.Також у цей час не буде світла у місті Любомль Ватутіна вул.1 Травня вул.Ярини Смоляр вул..Вишнівецька, селищі Шацьк – вул.Перемоги вул.Садова 7 вул,Шковороди 17 Вересня.У період з 10:00 до 17:00 не буде електропостачання у селі Залаззя - вул. Першотравнева, Зелена, Б. Хмельницького, Малієвського, Миру, Власюка, Жовтнева, Радянська , Перемоги.З 10:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами: с. Рудка-Козинська - вул.Жовтнева, 21- 39, 16-38, 2-10, 1-19 2, с.Вишеньки, с.Носачевичі - вул.Тиха, с.Навіз - вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна, с.Береськ - вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки, с.Топільне - вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна, с.Береськ - вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка, с.Немир - вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева 8, с.Крижівка (повністю) с.Незвір (повністю) с.Луків (повністю).З 10:00 до 17:00 без електропостачання залишаться жителі смт Стара Вижва вул: Сковороди, Чорновола, Незалежності, Міліоративна, Заводська.З 10:00 до 16:30 світла не буде у селах Кустичі, Свинарин, Сомин, Відють.