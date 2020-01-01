У Луцьку відкрили перший сервіс з продажу електромобілів*





Особливість луцької філії у тому, що вона спеціалізується саме на елетромобілях, які вже давно завоювали прихильність мільйонів людей. Новий сервіс розташований на вулиці Рівненській, 48. Офіційне відкриття відбулося 14 червня.



Тут представлені найкращі моделі електрокарів Tesla (Model X, Model S, Model 3), а також популярні Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf та Chevrolet Bolt. І вже на відкритті усі охочі змогли оцінити кожен із цих автомобілів - гості влаштували тест-драйв різним моделям.







«Ми хочемо донести людям, що за електрорами – майбутнє. Ми по всій Україні відкриваємо офіси і показуємо людям, що таке Tesla, що таке електромобілі загалом. Ми даємо людям тут, на місці, оцінити усі їхні переваги", - зауважив провідний спеціаліст компанії «Любе Авто» Володимир Старовецький. Він зауважив, що на луцькому майданчику усі охочі можуть прийти і влаштувати тест-драйв будь-якого автомобіля в наявності. Якщо все підхоходить – його можна одразу ж купити. А якщо клієнт хоче трохи заощадити, то оформляє заявку на автомобіль, а спеціалісти компанії знайдуть необхідну модель та комплектацію за кордоном й доставлять його в Україну.







«Ми відкрили філію у Луцьку, щоб людям було зручніше підібрати автомобіль: вони не мусять їхати у Львів або зв’язуватися з нами телефоном, вони можуть приїхати сюди на місце, компетентні менеджери допоможуть їм обрати найкращий варіант", - пояснив представник компанії «Любе Авто» Олександр Назаренко.



Компанія здебільшого везе автомобілі з США та Канади. Але за потреби приганяють і з Європи. У різних країнах є експерти «Любе Авто», які оцінюють стан кожної машини перед покупкою.



«Дуже важливо перевірити автомобіль на місці. Бо часто українці бачать гарну ціну, замовляють, а там, виявляється, батареї немає або ще якихось деталей бракує. Ми мусимо оцінити стан ще до того, як авто потрапить в Україну. Підбираємо саме те, що замовляє клієнт», – поділився директор луцького представництва «Любе Авто» Роман Свіржевський.



З Америки чи Канади машину у контейнері доставляють до Литви. А звідти спецтранспорт компанії привозить ваше замовлення в Україну. До речі, машину можуть пригнати просто до дверей вашого будинку.



«Ми хочемо показати людям переваги саме американських автомобілів. Бо це невеликий пробіг, недавній рік випуску та гарна ціна. Але доставляємо машини і з інших країн. І не тільки електрокари», - зауважив Володимир Старовецький.







Українці поки з пересторогою ставляться до електромобілів через малу кількість зарядних станцій. Але «Любе Авто» подбає і про це!



«У містах люди здебільшого живуть в квартирах і їх лякає відсутність зарядних станцій. Але це не проблема. Ми забезпечуємо автомобілі зарядними пристроями і станціями. У кожному індивідуальному випадку ми знаходимо джерело живлення неподалік місця проживання клієнта. Це може бути якась комерційна споруда, наприклад, магазин. Ми домовляємося із власниками, підключаємо зарядну станцію, встановлюємо лічильник, і власник автомобіля платить за показниками для власника споруди”, – розповів Роман Свіржевський.



Довідково:



Компанія «Любе Авто» працює уже 5-й рік на ринку. Її представники доставили в Україну понад 4,5 тисяч автомобілів для своїх клієнтів. Основний офіс знаходиться у Львові, але загалом відкрито уже 15 філій по всій країні. Кожне представництво має широкий асортимент автівок, які можна оцінити просто на майданчику. Лише львівська філія налічує понад 120 машин у наявності, ще близько сотні знаходяться в дорозі. Також подивитися асортимент та порівняти ціни можна на



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