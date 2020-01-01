Два викладачі волинського вишу стали докторами наук





Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю університету.



Так, науковий ступінь доктора наук присудили викладачу кафедри міжнародних відносин та регіональних регіональних студій факультету міжнародних студій Роману Коцану та викладачу кафедри фінансів та кредиту факультету економіки та управління Віталію Рейкіну.



Ректор СНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось зазначив, що збільшення кількості докторів в університеті - неабиякий плюс для розвитку вишу.



Нагадаємо, нещодавно

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