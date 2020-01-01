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Два викладачі волинського вишу стали докторами наук

Два викладачі волинського вишу стали докторами наук
Двоє працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки отримали дипломи докторів наук.

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю університету.

Так, науковий ступінь доктора наук присудили викладачу кафедри міжнародних відносин та регіональних регіональних студій факультету міжнародних студій Роману Коцану та викладачу кафедри фінансів та кредиту факультету економіки та управління Віталію Рейкіну.

Ректор СНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось зазначив, що збільшення кількості докторів в університеті - неабиякий плюс для розвитку вишу.

Нагадаємо, нещодавно четверо науковців Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки здобули звання докторів наук.

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Теги: СНУ, освіта, Луцьк, Волинь, Анатолій Цьось
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Коментарі 1
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Факультет називається правильно "факультет міжнародних відносин"
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