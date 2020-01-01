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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 16 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 16 червня
У Луцьку завтра, 15 червня варто очікувати мiнливої хмарності.

Про це йдеться на сайті Волинського центру з гідрометеорології.

Вночі синоптики не прогнозують істотних опадів. Вдень - невеликий короткочасний дощ. Видимість - 2-4 кілометри, вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с. Температура вночi - 12-14°, вдень 21-23º.

У Волинській області - мiнлива хмарнiсть. Вночі без істотних опадів.Вдень мiсцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Видимість 2-4 км. Вiтер пiвнiчний, 7-12 м/с. Температура вночi 10-15° , вдень 19-24°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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