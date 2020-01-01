Волинь і ще 9 областей не готові до пом'якшення карантину
Сьогодні, 16:04
У 10 областях України та у столиці перевищений показник інцидентності захворювань на коронавірус.
На Волині і в Чернівецькій області ситуація найважча, - повідомляє Кореспондент, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я.
Станом на 14 червня Київ і 10 областей не відповідають всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, оприлюднені в неділю.
У відомстві інформують, що в усіх цих регіонах інцидентність (кількість хворих на COVID-19 за сім днів на 100 000 осіб) перевищує допустимий рівень (12). Найбільше цей показник перевищує норму на Волині і в Чернівецькій області.
Перевищення показника інцидентності в регіонах України:
Київ - 16,38
Вінницька область - 16,64
Волинська область - 33,55
Житомирська область - 13,58
Закарпатська область - 24,73
Івано-Франківська область - 12,14
Львівська область - 26,92
Рівненська область - 25,59
Тернопільська область - 14,64
Чернівецька область - 30,74
Чернігівська область - 13,23.
Раніше в неділю стало відомо, що в Україні за добу виявили 648 нових випадків зараження COVID-19. Це істотно менше від рекордного показника в 753 хворих, про яких повідомлялося напередодні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На Волині і в Чернівецькій області ситуація найважча, - повідомляє Кореспондент, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я.
Станом на 14 червня Київ і 10 областей не відповідають всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, оприлюднені в неділю.
У відомстві інформують, що в усіх цих регіонах інцидентність (кількість хворих на COVID-19 за сім днів на 100 000 осіб) перевищує допустимий рівень (12). Найбільше цей показник перевищує норму на Волині і в Чернівецькій області.
Перевищення показника інцидентності в регіонах України:
Київ - 16,38
Вінницька область - 16,64
Волинська область - 33,55
Житомирська область - 13,58
Закарпатська область - 24,73
Івано-Франківська область - 12,14
Львівська область - 26,92
Рівненська область - 25,59
Тернопільська область - 14,64
Чернівецька область - 30,74
Чернігівська область - 13,23.
Раніше в неділю стало відомо, що в Україні за добу виявили 648 нових випадків зараження COVID-19. Це істотно менше від рекордного показника в 753 хворих, про яких повідомлялося напередодні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Найгірше становище щодо коронавірусу та його поширення в регіонах України: Чернівецька область — 3916; м. Київ — 3904; Львівська область — 2797; Рівненська область — 2341; Київська область — 1995; Івано-Франківська область — 1728; Закарпатська область — 1632; Харківська область — 1521; Тернопільська область — 1427; Волинська область — 1398 та Вінницька область — 1393. А якщо брати співвідношення інфікованих хворих людей до чисельності населення у цих регіонах то виходить, що наша Волинська область щодо поширення коронарірусу перебуває на першому місці в державі.
Вибір редактора
Останні новини
На Волині лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 16:17
Волинь і ще 9 областей не готові до пом'якшення карантину
Сьогодні, 16:04
Волинські прикордонники вилучили «ліві» IPhone та Samsung майже на пів мільйона. ФОТО
Сьогодні, 15:32
На Волині молодь самотужки почистила річку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56