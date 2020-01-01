Волинь і ще 9 областей не готові до пом'якшення карантину





На Волині і в Чернівецькій області ситуація найважча, - повідомляє



Станом на 14 червня Київ і 10 областей не відповідають всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, оприлюднені в неділю.



У відомстві інформують, що в усіх цих регіонах інцидентність (кількість хворих на COVID-19 за сім днів на 100 000 осіб) перевищує допустимий рівень (12). Найбільше цей показник перевищує норму на Волині і в Чернівецькій області.



Перевищення показника інцидентності в регіонах України:



Київ - 16,38



Вінницька область - 16,64



Волинська область - 33,55



Житомирська область - 13,58



Закарпатська область - 24,73



Івано-Франківська область - 12,14



Львівська область - 26,92



Рівненська область - 25,59



Тернопільська область - 14,64



Чернівецька область - 30,74



Чернігівська область - 13,23.



Раніше в неділю стало відомо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 10 областях України та у столиці перевищений показник інцидентності захворювань на коронавірус.На Волині і в Чернівецькій області ситуація найважча, - повідомляє Кореспондент , посилаючись на Міністерство охорони здоров'я.Станом на 14 червня Київ і 10 областей не відповідають всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, оприлюднені в неділю.У відомстві інформують, що в усіх цих регіонах інцидентність (кількість хворих на COVID-19 за сім днів на 100 000 осіб) перевищує допустимий рівень (12). Найбільше цей показник перевищує норму на Волині і в Чернівецькій області.Перевищення показника інцидентності в регіонах України:Київ - 16,38Вінницька область - 16,64Волинська область - 33,55Житомирська область - 13,58Закарпатська область - 24,73Івано-Франківська область - 12,14Львівська область - 26,92Рівненська область - 25,59Тернопільська область - 14,64Чернівецька область - 30,74Чернігівська область - 13,23.Раніше в неділю стало відомо, що в Україні за добу виявили 648 нових випадків зараження COVID-19. Це істотно менше від рекордного показника в 753 хворих, про яких повідомлялося напередодні.

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