вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь і ще 9 областей не готові до пом'якшення карантину

Волинь і ще 9 областей не готові до пом'якшення карантину
У 10 областях України та у столиці перевищений показник інцидентності захворювань на коронавірус.

На Волині і в Чернівецькій області ситуація найважча, - повідомляє Кореспондент, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я.

Станом на 14 червня Київ і 10 областей не відповідають всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, оприлюднені в неділю.

У відомстві інформують, що в усіх цих регіонах інцидентність (кількість хворих на COVID-19 за сім днів на 100 000 осіб) перевищує допустимий рівень (12). Найбільше цей показник перевищує норму на Волині і в Чернівецькій області.

Перевищення показника інцидентності в регіонах України:

Київ - 16,38

Вінницька область - 16,64

Волинська область - 33,55

Житомирська область - 13,58

Закарпатська область - 24,73

Івано-Франківська область - 12,14

Львівська область - 26,92

Рівненська область - 25,59

Тернопільська область - 14,64

Чернівецька область - 30,74

Чернігівська область - 13,23.

Раніше в неділю стало відомо, що в Україні за добу виявили 648 нових випадків зараження COVID-19. Це істотно менше від рекордного показника в 753 хворих, про яких повідомлялося напередодні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Найгірше становище щодо коронавірусу та його поширення в регіонах України: Чернівецька область — 3916; м. Київ — 3904; Львівська область — 2797; Рівненська область — 2341; Київська область — 1995; Івано-Франківська область — 1728; Закарпатська область — 1632; Харківська область — 1521; Тернопільська область — 1427; Волинська область — 1398 та Вінницька область — 1393. А якщо брати співвідношення інфікованих хворих людей до чисельності населення у цих регіонах то виходить, що наша Волинська область щодо поширення коронарірусу перебуває на першому місці в державі.
Відповісти
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Європейські країни закупили 400 мільйонів доз вакцину від COVID-19
Сьогодні, 16:43
На Волині лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 16:17
Волинь і ще 9 областей не готові до пом'якшення карантину
Сьогодні, 16:04
Волинські прикордонники вилучили «ліві» IPhone та Samsung майже на пів мільйона. ФОТО
Сьогодні, 15:32
На Волині молодь самотужки почистила річку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
Схожі новини
Послаблення карантину поки не буде: ситуація на Волині станом на 12 червня Послаблення карантину поки не буде: ситуація на Волині станом на 12 червня
12 червень, 13:54
Якщо ситуація не покращиться, карантин посилять на всій території Волині Якщо ситуація не покращиться, карантин посилять на всій території Волині
10 червень, 16:02
В Україні проводитимуть культурні заходи і відкриють бази відпочинку, на Волині – ні В Україні проводитимуть культурні заходи і відкриють бази відпочинку, на Волині – ні
10 червень, 11:19
У Луцьку на коронавірус хворіють офісні працівники У Луцьку на коронавірус хворіють офісні працівники
09 червень, 13:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Два викладачі волинського вишу стали докторами наук
Сьогодні, 17:05
 0
11-річному онкохворому волинянину необхідні донори крові
Сьогодні, 16:57
 0
Європейські країни закупили 400 мільйонів доз вакцину від COVID-19
Сьогодні, 16:43
 0
На Волині лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 16:17
 0
Волинь і ще 9 областей не готові до пом'якшення карантину
Сьогодні, 16:04
 0
Медіа
відео
1/8