На Волині лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 16:17
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів на трасі Р-15 "Ковель-Жовква".
14-го червня, близько 14:30, на виїзді з Володимира-Волинського в бік Ковеля зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Audi, - пише БУГ.
Легковики зіткнулися «лоб у лоб» біля АЗС. На місце аварії швидку не викликали, постраждалих немає. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження.
Водій Audi не пропустив Daewoo Lanos, який в сторону Володимира.
Автомобіль Audi почав повертати до АЗС, водій Daewoo Lanos, щоб уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну і загальмував, про що говорить довгий гальмівний шлях. Проте зіткнення уникнути все ж таки не вдалося.
На місці працювала поліція. Рух на ділянці дороги ускладнений.
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14-го червня, близько 14:30, на виїзді з Володимира-Волинського в бік Ковеля зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Audi, - пише БУГ.
Легковики зіткнулися «лоб у лоб» біля АЗС. На місце аварії швидку не викликали, постраждалих немає. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження.
Водій Audi не пропустив Daewoo Lanos, який в сторону Володимира.
Автомобіль Audi почав повертати до АЗС, водій Daewoo Lanos, щоб уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну і загальмував, про що говорить довгий гальмівний шлях. Проте зіткнення уникнути все ж таки не вдалося.
На місці працювала поліція. Рух на ділянці дороги ускладнений.
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