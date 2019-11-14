На Волині лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО





14-го червня, близько 14:30, на виїзді з Володимира-Волинського в бік Ковеля зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Audi, - пише



Легковики зіткнулися «лоб у лоб» біля АЗС. На місце аварії швидку не викликали, постраждалих немає. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження.



Водій Audi не пропустив Daewoo Lanos, який в сторону Володимира.



Автомобіль Audi почав повертати до АЗС, водій Daewoo Lanos, щоб уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну і загальмував, про що говорить довгий гальмівний шлях. Проте зіткнення уникнути все ж таки не вдалося.



На місці працювала поліція. Рух на ділянці дороги ускладнений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів на трасі Р-15 "Ковель-Жовква".14-го червня, близько 14:30, на виїзді з Володимира-Волинського в бік Ковеля зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Audi, - пише БУГ. Легковики зіткнулися «лоб у лоб» біля АЗС. На місце аварії швидку не викликали, постраждалих немає. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження.Водій Audi не пропустив Daewoo Lanos, який в сторону Володимира.Автомобіль Audi почав повертати до АЗС, водій Daewoo Lanos, щоб уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну і загальмував, про що говорить довгий гальмівний шлях. Проте зіткнення уникнути все ж таки не вдалося.На місці працювала поліція. Рух на ділянці дороги ускладнений.

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