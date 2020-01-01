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15 червня на Волині: гортаючи календар

15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження очільник Рожищенської РДА Сергій Шкода, керівник ГО «Волинська спілка ветеранів антитерористичної операції» Вадим Ваврищук, в.о. начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Валерій Руцький.

Також 15 червня день народження святкує колишній начальник Ягодинської митниці Міндоходів, депутат обласної ради Роман Микитюк та луцька художниця, яка малює ікони на склі, Галина Черниш.

Вітаємо їх, а також іменинників – Олександрів, Іванів, Никифорів та Улян.

Зичимо усім міцного здоров’я, любові й життєвих перемог.

15 червня 1941 року відбувся перший звітний концерт Луцької музичної школи №1.

У цей день 2003-го був відкритий пам’ятний знак на честь 1010-ліття заснування Волинської єпархії біля Покровської церкви на вулиці Данила Галицького.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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