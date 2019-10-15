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Волинські нацгвардійці повернулися з навчальних зборів. ВІДЕО

Волинські нацгвардійці повернулися з навчальних зборів. ВІДЕО
Екіпаж БТР волинських нацгвардійців повернувся з навчальних зборів, які щороку організовує Західне територіальне управління Нацгвардії.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

"Десять днів вдосконалювали керування БТРом в умовах, наближених до бойових", - розповідає командир екіпажу Олександр Столярчук.

Зі слів командира екіпажу, у попередні роки навчання відбувалися у Старому Листі в Івано-Франківській області. Через карантин цьогорічні навчання проходили на базі військової частини 1141. Останні два дні волинські нацгвардійці провели у селі Раковець Львівської області. Там вправлялися у стрільбі.

Командир екіпажу Олександр Столярчук: "Екіпаж у нас три людини: водій-механік, командир машини я і навідник. Навідник функції його - це вести влучну стрільбу, командир - командувати. Водієві, напевно, найважче. Водити, крутити кермо БТРа".

Олександр Столярчук розповів Суспільному, що торік саме луцький екіпаж БТР за результатами зборів визнали кращим у Західному територіальному управлінні.


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Теги: навчання, нацгвардійці, військова частина, 1141
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