Волинські нацгвардійці повернулися з навчальних зборів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
Екіпаж БТР волинських нацгвардійців повернувся з навчальних зборів, які щороку організовує Західне територіальне управління Нацгвардії.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
"Десять днів вдосконалювали керування БТРом в умовах, наближених до бойових", - розповідає командир екіпажу Олександр Столярчук.
Зі слів командира екіпажу, у попередні роки навчання відбувалися у Старому Листі в Івано-Франківській області. Через карантин цьогорічні навчання проходили на базі військової частини 1141. Останні два дні волинські нацгвардійці провели у селі Раковець Львівської області. Там вправлялися у стрільбі.
Командир екіпажу Олександр Столярчук: "Екіпаж у нас три людини: водій-механік, командир машини я і навідник. Навідник функції його - це вести влучну стрільбу, командир - командувати. Водієві, напевно, найважче. Водити, крутити кермо БТРа".
Олександр Столярчук розповів Суспільному, що торік саме луцький екіпаж БТР за результатами зборів визнали кращим у Західному територіальному управлінні.
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Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
"Десять днів вдосконалювали керування БТРом в умовах, наближених до бойових", - розповідає командир екіпажу Олександр Столярчук.
Зі слів командира екіпажу, у попередні роки навчання відбувалися у Старому Листі в Івано-Франківській області. Через карантин цьогорічні навчання проходили на базі військової частини 1141. Останні два дні волинські нацгвардійці провели у селі Раковець Львівської області. Там вправлялися у стрільбі.
Командир екіпажу Олександр Столярчук: "Екіпаж у нас три людини: водій-механік, командир машини я і навідник. Навідник функції його - це вести влучну стрільбу, командир - командувати. Водієві, напевно, найважче. Водити, крутити кермо БТРа".
Олександр Столярчук розповів Суспільному, що торік саме луцький екіпаж БТР за результатами зборів визнали кращим у Західному територіальному управлінні.
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