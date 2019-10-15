Волинські нацгвардійці повернулися з навчальних зборів. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



"Десять днів вдосконалювали керування БТРом в умовах, наближених до бойових", - розповідає командир екіпажу Олександр Столярчук.



Зі слів командира екіпажу, у попередні роки навчання відбувалися у Старому Листі в Івано-Франківській області. Через карантин цьогорічні навчання проходили на базі військової частини 1141. Останні два дні волинські нацгвардійці провели у селі Раковець Львівської області. Там вправлялися у стрільбі.



Командир екіпажу Олександр Столярчук: "Екіпаж у нас три людини: водій-механік, командир машини я і навідник. Навідник функції його - це вести влучну стрільбу, командир - командувати. Водієві, напевно, найважче. Водити, крутити кермо БТРа".



Олександр Столярчук розповів Суспільному, що торік саме луцький екіпаж БТР за результатами зборів визнали кращим у Західному територіальному управлінні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екіпаж БТР волинських нацгвардійців повернувся з навчальних зборів, які щороку організовує Західне територіальне управління Нацгвардії.Про це йдеться в сюжеті Суспільного "Десять днів вдосконалювали керування БТРом в умовах, наближених до бойових", - розповідає командир екіпажуЗі слів командира екіпажу, у попередні роки навчання відбувалися у Старому Листі в Івано-Франківській області. Через карантин цьогорічні навчання проходили на базі військової частини 1141. Останні два дні волинські нацгвардійці провели у селі Раковець Львівської області. Там вправлялися у стрільбі.Командир екіпажу Олександр Столярчук: "Екіпаж у нас три людини: водій-механік, командир машини я і навідник. Навідник функції його - це вести влучну стрільбу, командир - командувати. Водієві, напевно, найважче. Водити, крутити кермо БТРа".Олександр Столярчук розповів Суспільному, що торік саме луцький екіпаж БТР за результатами зборів визнали кращим у Західному територіальному управлінні.

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