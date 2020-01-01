Археологи досліджують окольну стіну Луцького замку. ВІДЕО





Старовинна цегляна кладка, арки, оборонні майданчики – такі знахідки виявили на місці муру XV століття, розповідає археолог Віктор Баюк. Про це йдеться в сюжеті



Допомогти у розкопках окольної стіни запросили десятьох студентів. Вони, зі слів археолога, мають досвід в подібних проектах.



До нас це ніколи ніхто не робив, не розкопував, тому дуже цікаво усвідомлювати що ми перші, цікаві знахідки тут такі – наприклад та сама арка, бойова площадка, дуже були раді, що знайшли магістраль, досліджували з чого вона, - каже складена Богдан Миткалик.



Після остаточної розчистки стін археологи разом із архітекторами та науковцями, зі слів Віктора Баюка, планують відновлювати первісний вигляд цієї частини муру. Для цього розкопки фотографують, роблять креслення стін і готують науковий звіт про знахідки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 метрів окольної стіни Луцького замку розчистили археологи разом із групою студентів-істориків СНУ імені Лесі Українки.Старовинна цегляна кладка, арки, оборонні майданчики – такі знахідки виявили на місці муру XV століття, розповідає археолог. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Допомогти у розкопках окольної стіни запросили десятьох студентів. Вони, зі слів археолога, мають досвід в подібних проектах.До нас це ніколи ніхто не робив, не розкопував, тому дуже цікаво усвідомлювати що ми перші, цікаві знахідки тут такі – наприклад та сама арка, бойова площадка, дуже були раді, що знайшли магістраль, досліджували з чого вона, - каже складенаПісля остаточної розчистки стін археологи разом із архітекторами та науковцями, зі слів Віктора Баюка, планують відновлювати первісний вигляд цієї частини муру. Для цього розкопки фотографують, роблять креслення стін і готують науковий звіт про знахідки.

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