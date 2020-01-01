На Волині зіткнулись два легковики – потерпілих з автомобілів діставали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 22:45
13 червня на пункт зв'язку 9 ДПРЧ надійшло повідомлення про те, що у с.Підбереззя, траса Горохів-Нововолинськ трапилося зіткнення двох легкових автомобілів Volksvagen golf ІІ та Audi А6.
Про це інформує Горохівський районний відділ УДСНС у Волинській області.
Прибувши на місце події, рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини деблокували потерпілого 1991р.н. з кабіни автомобіля Volksvagen golf за допомогою гідроінструменту.
Учасники ДТП доставлені в Горохівську ЦРЛ.
На місці аварії працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Нацполіції та швидкої допомоги.
Всі обставини наразі з’ясовують правоохоронці.
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Про це інформує Горохівський районний відділ УДСНС у Волинській області.
Прибувши на місце події, рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини деблокували потерпілого 1991р.н. з кабіни автомобіля Volksvagen golf за допомогою гідроінструменту.
Учасники ДТП доставлені в Горохівську ЦРЛ.
На місці аварії працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Нацполіції та швидкої допомоги.
Всі обставини наразі з’ясовують правоохоронці.
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