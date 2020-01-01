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На Волині зіткнулись два легковики – потерпілих з автомобілів діставали рятувальники. ФОТО

На Волині зіткнулись два легковики – потерпілих з автомобілів діставали рятувальники. ФОТО
13 червня на пункт зв'язку 9 ДПРЧ надійшло повідомлення про те, що у с.Підбереззя, траса Горохів-Нововолинськ трапилося зіткнення двох легкових автомобілів Volksvagen golf ІІ та Audi А6.

Про це інформує Горохівський районний відділ УДСНС у Волинській області.

Прибувши на місце події, рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини деблокували потерпілого 1991р.н. з кабіни автомобіля Volksvagen golf за допомогою гідроінструменту.

Учасники ДТП доставлені в Горохівську ЦРЛ.

На місці аварії працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Нацполіції та швидкої допомоги.

Всі обставини наразі з’ясовують правоохоронці.

На Волині зіткнулись два легковики – потерпілих з автомобілів діставали рятувальники. ФОТО
На Волині зіткнулись два легковики – потерпілих з автомобілів діставали рятувальники. ФОТО
На Волині зіткнулись два легковики – потерпілих з автомобілів діставали рятувальники. ФОТО
На Волині зіткнулись два легковики – потерпілих з автомобілів діставали рятувальники. ФОТО

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Теги: Підбереззя, рятувальники, аварія, ДТП
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