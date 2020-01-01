На Волині зіткнулись два легковики – потерпілих з автомобілів діставали рятувальники. ФОТО





Про це інформує Горохівський районний відділ УДСНС у Волинській області.



Прибувши на місце події, рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини деблокували потерпілого 1991р.н. з кабіни автомобіля Volksvagen golf за допомогою гідроінструменту.



Учасники ДТП доставлені в Горохівську ЦРЛ.



На місці аварії працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Нацполіції та швидкої допомоги.



Всі обставини наразі з’ясовують правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 червня на пункт зв'язку 9 ДПРЧ надійшло повідомлення про те, що у с.Підбереззя, траса Горохів-Нововолинськ трапилося зіткнення двох легкових автомобілів Volksvagen golf ІІ та Audi А6.Про це інформує Горохівський районний відділ УДСНС у Волинській області.Прибувши на місце події, рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини деблокували потерпілого 1991р.н. з кабіни автомобіля Volksvagen golf за допомогою гідроінструменту.Учасники ДТП доставлені в Горохівську ЦРЛ.На місці аварії працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Нацполіції та швидкої допомоги.Всі обставини наразі з’ясовують правоохоронці.

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