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Заради пацієнтів, які потребують гемодіалізу, волинські рятувальники через вікно 4 поверху доставили воду в лікарню

Заради пацієнтів, які потребують гемодіалізу, волинські рятувальники через вікно 4 поверху доставили воду в лікарню
11-го червня відділення гемодіалізу Володимир-Волинської лікарні опинилось в скрутній ситуації: через планове відключення води існувала загроза зупинки функціонування відділення. Проте, завдяки оперативності працівників 7-ї державної пожежно-рятувальної частини життя пацієнтів – поза загрозою.

Про це БУГу розповів технік відділення гемодіалізу Володимир-Волинського ТМО Віктор Павлюк.

За його словами, проблема полягала у відключенні водопостачання, адже без води гемодіаліз – неможливий. А у відділенні – троє пацієнтів, які підключені до апаратів. Пожежні оперативно відгукнулись на заклик допомогти та через пожежний рукав спрямували воду до відділення через вікно на 4-му поверсі.

Заради пацієнтів, які потребують гемодіалізу, волинські рятувальники через вікно 4 поверху доставили воду в лікарню

“У відділенні лежать пацієнти, у яких не працює сечовидільна система, і, відповідно, вони підключені до гемодіалізу, який слугує за механізмом штучної нирки. У іншому випадку всі токсини і шкідливі речовини потрапляють у кров”, – пояснює Віктор Павлюк.

Працівник ТМО розповів, що не дивлячись на те, що міський водоканал подав інформацію про включення водопостачання 11-го червня о 11:00, вода до відділення гемодіалізу надійшла о 14:50.

“Ми не мали права ризикувати людськими життями, і екстренно звернулись по допомогу. Нам було невідомо, коли вода просто дійде до водозабору, в кожного – по-різному. Казали, що об 11:00 відновиться водопостачання. Опів на 12-ту – немає… Чекати часу не було. У нас є дві ємкості для води, які наповнюються функціонально при наявності водопровідної системи.

Якщо в системі води немає – діаліз може не відбутися. Пацієнти, які підключені до діалізу, могли гостро зреагувати на це, увійти в стресовий стан, що могло зумовити як мінімум – погіршення самопочуття, як максимум – смерть, таке дійсно буває”, – розповідає Павлюк.

Заради пацієнтів, які потребують гемодіалізу, волинські рятувальники через вікно 4 поверху доставили воду в лікарню

Він каже – пожежники оперативно зреагували, під’їхали до відділення та подали близько куба води через пожежний рукав через вікно на 4-му поверсі. До слова, обладнання служби ДСНС дозволяло це зробити завдяки спеціальному насосу, адже тиск води мав подаватися на висоту орієнтовно 15-ти метрів.

Колектив відділення гемодіалізу висловлює щиру вдячність працівникам 7-ї ДПРЧ Управління ДСНС України у Волинській області за оперативність та допомогу у відновленні функціонування відділення гемодіалізу у звичному ритмі.

Заради пацієнтів, які потребують гемодіалізу, волинські рятувальники через вікно 4 поверху доставили воду в лікарню

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Теги: гемодіаліз, рятувальники, лікарня, вода, допомога
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