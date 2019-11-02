У Києві водій Hyundai протаранив кілька автівок та важко травмував патрульну, яка оформляла іншу автопригоду. ВІДЕО





Про це повідомляє



"Сьогодні, близько 15-ї години, у Києві на проспекті Палладіна під час патрулювання було виявлено ДТП зі зниклими: між автомобілем Nissan та невідомим авто, яке поїхало з місця.





Екіпаж командира роти зупинився для встановлення деталей та оформлення ДТП. Під час проведення попередніх дій, поліцейська перебувала між службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та Nissan. У цей час водій автомобіля Hyundai Santa Fе, не переконавшись у безпечності руху, допустив зіткнення з Nissan, який від удару здійснив наїзд на інспекторку патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.



Зазначається також, що патрульну терміново шпиталізували до лікарні з відкритим переломом правої гомілки, закритим перелом лівої гомілки, травмою живота та ЗЧМТ. На місці ДТП працює слідчо-оперативна група для встановлення обставин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в неділю інспекторка патрульної поліції отримала численні травми під час оформлення ДТП.Про це повідомляє Патрульна поліція України "Сьогодні, близько 15-ї години, у Києві на проспекті Палладіна під час патрулювання було виявлено ДТП зі зниклими: між автомобілем Nissan та невідомим авто, яке поїхало з місця.Екіпаж командира роти зупинився для встановлення деталей та оформлення ДТП. Під час проведення попередніх дій, поліцейська перебувала між службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та Nissan. У цей час водій автомобіля Hyundai Santa Fе, не переконавшись у безпечності руху, допустив зіткнення з Nissan, який від удару здійснив наїзд на інспекторку патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.Зазначається також, що патрульну терміново шпиталізували до лікарні з відкритим переломом правої гомілки, закритим перелом лівої гомілки, травмою живота та ЗЧМТ. На місці ДТП працює слідчо-оперативна група для встановлення обставин.

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