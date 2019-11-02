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У Києві водій Hyundai протаранив кілька автівок та важко травмував патрульну, яка оформляла іншу автопригоду. ВІДЕО

У Києві водій Hyundai протаранив кілька автівок та важко травмував патрульну, яка оформляла іншу автопригоду. ВІДЕО
У Києві в неділю інспекторка патрульної поліції отримала численні травми під час оформлення ДТП.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

"Сьогодні, близько 15-ї години, у Києві на проспекті Палладіна під час патрулювання було виявлено ДТП зі зниклими: між автомобілем Nissan та невідомим авто, яке поїхало з місця.


Екіпаж командира роти зупинився для встановлення деталей та оформлення ДТП. Під час проведення попередніх дій, поліцейська перебувала між службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та Nissan. У цей час водій автомобіля Hyundai Santa Fе, не переконавшись у безпечності руху, допустив зіткнення з Nissan, який від удару здійснив наїзд на інспекторку патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що патрульну терміново шпиталізували до лікарні з відкритим переломом правої гомілки, закритим перелом лівої гомілки, травмою живота та ЗЧМТ. На місці ДТП працює слідчо-оперативна група для встановлення обставин.

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Теги: аварія, патрульна, травми, автомобіль, Київ, поліція
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