У двох громадах на Волині посилюють карантин





Ратнівський район входить до переліку тих районів, де епідеміологічна ситуація значно погіршується, - йдеться на



Враховуючи оцінку поточної епідеміологічної ситуації та наявність ознак для скасування послаблення протиепідеміологічних заходів, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати на території району з 12 червня 2020 року до прийняття окремого рішення послаблення протиепідеміологічних заходів, визначених Постановою КМУ №392 від 20.05.2020року.



На території Забродівської та Велимченської ОТГ вводяться додаткові посилені карантинні заходи, а саме:



- режим простою в установах соціальної сфери, шкільних, дошкільних навчальних закладах;

- призупинення роботи закладів громадського харчування та релігійних закладів різних конфесій;

- обмеження роботи закладів торгівлі до 18.00 год.;

- припинення виконання рейсів до населених пунктів Мельники-Річицькі, Річиця, Піски-Річицькі, Камінь-Каширський, Велимче, Датинь, Запілля;

- встановлення карантинних постів з 8.00 по 18.00 на території Річицького старостинського округу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наразі спостерігається тенденція до зростання рівня захворюваності на території Забродівської та Велимченської ОТГ.Ратнівський район входить до переліку тих районів, де епідеміологічна ситуація значно погіршується, - йдеться на сайті Ратнівської РДА Враховуючи оцінку поточної епідеміологічної ситуації та наявність ознак для скасування послаблення протиепідеміологічних заходів, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати на території району з 12 червня 2020 року до прийняття окремого рішення послаблення протиепідеміологічних заходів, визначених Постановою КМУ №392 від 20.05.2020року.На території Забродівської та Велимченської ОТГ вводяться додаткові посилені карантинні заходи, а саме:- режим простою в установах соціальної сфери, шкільних, дошкільних навчальних закладах;- призупинення роботи закладів громадського харчування та релігійних закладів різних конфесій;- обмеження роботи закладів торгівлі до 18.00 год.;- припинення виконання рейсів до населених пунктів Мельники-Річицькі, Річиця, Піски-Річицькі, Камінь-Каширський, Велимче, Датинь, Запілля;- встановлення карантинних постів з 8.00 по 18.00 на території Річицького старостинського округу.

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