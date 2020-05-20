У двох громадах на Волині посилюють карантин
Сьогодні, 03:45
Наразі спостерігається тенденція до зростання рівня захворюваності на території Забродівської та Велимченської ОТГ.
Ратнівський район входить до переліку тих районів, де епідеміологічна ситуація значно погіршується, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.
Враховуючи оцінку поточної епідеміологічної ситуації та наявність ознак для скасування послаблення протиепідеміологічних заходів, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати на території району з 12 червня 2020 року до прийняття окремого рішення послаблення протиепідеміологічних заходів, визначених Постановою КМУ №392 від 20.05.2020року.
На території Забродівської та Велимченської ОТГ вводяться додаткові посилені карантинні заходи, а саме:
- режим простою в установах соціальної сфери, шкільних, дошкільних навчальних закладах;
- призупинення роботи закладів громадського харчування та релігійних закладів різних конфесій;
- обмеження роботи закладів торгівлі до 18.00 год.;
- припинення виконання рейсів до населених пунктів Мельники-Річицькі, Річиця, Піски-Річицькі, Камінь-Каширський, Велимче, Датинь, Запілля;
- встановлення карантинних постів з 8.00 по 18.00 на території Річицького старостинського округу.
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Ратнівський район входить до переліку тих районів, де епідеміологічна ситуація значно погіршується, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.
Враховуючи оцінку поточної епідеміологічної ситуації та наявність ознак для скасування послаблення протиепідеміологічних заходів, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати на території району з 12 червня 2020 року до прийняття окремого рішення послаблення протиепідеміологічних заходів, визначених Постановою КМУ №392 від 20.05.2020року.
На території Забродівської та Велимченської ОТГ вводяться додаткові посилені карантинні заходи, а саме:
- режим простою в установах соціальної сфери, шкільних, дошкільних навчальних закладах;
- призупинення роботи закладів громадського харчування та релігійних закладів різних конфесій;
- обмеження роботи закладів торгівлі до 18.00 год.;
- припинення виконання рейсів до населених пунктів Мельники-Річицькі, Річиця, Піски-Річицькі, Камінь-Каширський, Велимче, Датинь, Запілля;
- встановлення карантинних постів з 8.00 по 18.00 на території Річицького старостинського округу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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