Затопив квартиру: ковельчанин відсудив у сусіда 35 тисяч гривень





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Згідно акту комісії підприємства, яке є управителем житлового будинку, причиною аварії міг стати надмірний тиск у системі опалення. Як з’ясувалося, в квартирі, через яку постраждав сусід поверхом нижче, проводили ремонт тепломережі та самовільно замінили заглушку батареї опалення, яка потім вийшла з ладу.



Через аварію у спальній кімнаті помешкання квартири знизу від води провисла натяжна стеля, було пошкоджено стіни, шпалери, ламінат, речі домашнього вжитку. Шкоди вода наробила у вітальні.



До Ковельського міськрайонного суду позовна заява про відшкодування заподіяної шкоди надійшла 10 жовтня минулого року. У ній постраждалий просив стягнути з сусіда на свою користь майнову та моральну шкоду.



У судовому засіданні позивач додатково пояснив, що мав намір провести ремонтні роботи із залученням управителя будинку, але фактично зробив їх самотужки. Надав копію акту про наслідки аварії та кошторис розрахунку вартості ремонту квартири.



Суд вирішив стягнути з відповідача на користь постраждалого загалом майже 35 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За рішенням Ковельського міськрайонного суду мешканець Ковеля має відшкодувати збитки через затоплення квартири свого сусіда в багатоповерхівці.Про це інформує Ковель Медіа Згідно акту комісії підприємства, яке є управителем житлового будинку, причиною аварії міг стати надмірний тиск у системі опалення. Як з’ясувалося, в квартирі, через яку постраждав сусід поверхом нижче, проводили ремонт тепломережі та самовільно замінили заглушку батареї опалення, яка потім вийшла з ладу.Через аварію у спальній кімнаті помешкання квартири знизу від води провисла натяжна стеля, було пошкоджено стіни, шпалери, ламінат, речі домашнього вжитку. Шкоди вода наробила у вітальні.До Ковельського міськрайонного суду позовна заява про відшкодування заподіяної шкоди надійшла 10 жовтня минулого року. У ній постраждалий просив стягнути з сусіда на свою користь майнову та моральну шкоду.У судовому засіданні позивач додатково пояснив, що мав намір провести ремонтні роботи із залученням управителя будинку, але фактично зробив їх самотужки. Надав копію акту про наслідки аварії та кошторис розрахунку вартості ремонту квартири.Суд вирішив стягнути з відповідача на користь постраждалого загалом майже 35 тисяч гривень.

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