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Антирекорд дня: автомобіль перевищив швидкість аж 12 разів

Антирекорд дня: автомобіль перевищив швидкість аж 12 разів
У суботу, 13 червня, камери автоматичної фіксації "спіймали" автомобіль, який перевищив швидкість 12 разів за добу.

Про це інформує патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що всього камери зафіксували 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

"Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes S63 AMGДНЗ ДНЗ АА840***, який рухався зі швидкістю 217 км/год., а також Audi Q7 ДНЗ АЕ004*** – швидкість 206 км/год. Рекордні порушення швидкості камери зафіксували на автодорозі М03 Київ- Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год", - йдеться у повідомлені.

А от Toyota RAV 4 порушував швидкісний режим аж 12 разів за вчора.

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Теги: антирекорд, авто, порушення, камери
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