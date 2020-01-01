вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку під час пожежі у будинку врятували підлітка

У Луцьку під час пожежі у будинку врятували підлітка
У Луцьку на вулиці Олександра Богачука горів будинок.

Так, 14 червня опісля півночі виникла пожежа в дерев’яному одноповерховому житловому будинку, - інформує ДСНС у Волинській області.

Повідомлення про пожежу до служби «101» надійшло о 00:54. Рятувальники, які прибули на місце, подали на гасіння пожежі спеціальний водяний ствол і змогли врятувати з задимленого приміщення підлітка.

Вогонь знищив меблі, вікно, пошкодив покрівлю та перекриття будинку. Врятований не постраждав, госпіталізації не потребував. Причину пожежі встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підліток, пожежа, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«То вам, городським, є время для сварок»: пара з Волині прожила разом майже 62 роки
Сьогодні, 09:49
Ранок 15 червня: в Україні – 656 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 40
Сьогодні, 09:37
У Луцьку під час пожежі у будинку врятували підлітка
Сьогодні, 09:36
У «Яровиці» – акція на панорамну квартиру до Дня молоді*
Сьогодні, 09:30
Антирекорд дня: автомобіль перевищив швидкість аж 12 разів
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО
27 травень, 15:31
У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ФОТО У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ФОТО
24 травень, 13:54
У Луцьку вночі згорів автомобіль BMW У Луцьку вночі згорів автомобіль BMW
22 травень, 15:50
У Луцьку вночі горів магазин У Луцьку вночі горів магазин
21 травень, 08:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкрили перший сервіс з продажу електромобілів*
Сьогодні, 10:00
 0
Україна відкрила міжнародне авіасполучення: куди і за яких умовах можна полетіти
Сьогодні, 09:58
 0
«То вам, городським, є время для сварок»: пара з Волині прожила разом майже 62 роки
Сьогодні, 09:49
 0
Ранок 15 червня: в Україні – 656 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 40
Сьогодні, 09:37
 0
У Луцьку під час пожежі у будинку врятували підлітка
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8