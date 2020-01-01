У Луцьку під час пожежі у будинку врятували підлітка





Так, 14 червня опісля півночі виникла пожежа в дерев’яному одноповерховому житловому будинку, - інформує ДСНС у Волинській області.



Повідомлення про пожежу до служби «101» надійшло о 00:54. Рятувальники, які прибули на місце, подали на гасіння пожежі спеціальний водяний ствол і змогли врятувати з задимленого приміщення підлітка.



Вогонь знищив меблі, вікно, пошкодив покрівлю та перекриття будинку. Врятований не постраждав, госпіталізації не потребував. Причину пожежі встановлюють.

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