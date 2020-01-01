Ранок 15 червня: в Україні – 656 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 40

В Україні зафіксували 31 810 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, на 15 червня (станом на 9:00) в Україні — 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксували 656 нових випадків. Загалом здійснили 497 284 тестування методом ПЛР.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 1423 випадки;Волинська область — 1438 випадків;Дніпропетровська область — 998 випадків;Донецька область — 334 випадки;Житомирська область — 1087 випадків;Закарпатська область — 1680 випадків;Запорізька область — 529 випадків;Івано-Франківська область — 1766 випадків;Кіровоградська область — 586 випадків;м. Київ — 3957 випадків;Київська область — 2024 випадки;Львівська область — 2933 випадки;Луганська область — 57 випадків;Миколаївська область — 321 випадок;Одеська область — 1117 випадків;Полтавська область — 278 випадків;Рівненська область — 2369 випадків;Сумська область — 227 випадків;Тернопільська область — 1467 випадків;Харківська область — 1542 випадки;Херсонська область — 183 випадки;Хмельницька область — 559 випадків;Чернівецька область — 3959 випадків;Черкаська область — 552 випадки;Чернігівська область — 424 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на COVID-19.