Ранок 15 червня: в Україні – 656 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 40

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В Україні зафіксували 31 810 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За даними Центру громадського здоров'я, на 15 червня (станом на 9:00) в Україні — 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксували 656 нових випадків. Загалом здійснили 497 284 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1423 випадки;
Волинська область — 1438 випадків;
Дніпропетровська область — 998 випадків;
Донецька область — 334 випадки;
Житомирська область — 1087 випадків;
Закарпатська область — 1680 випадків;
Запорізька область — 529 випадків;
Івано-Франківська область — 1766 випадків;
Кіровоградська область — 586 випадків;
м. Київ — 3957 випадків;
Київська область — 2024 випадки;
Львівська область — 2933 випадки;
Луганська область — 57 випадків;
Миколаївська область — 321 випадок;
Одеська область — 1117 випадків;
Полтавська область — 278 випадків;
Рівненська область — 2369 випадків;
Сумська область — 227 випадків;
Тернопільська область — 1467 випадків;
Харківська область — 1542 випадки;
Херсонська область — 183 випадки;
Хмельницька область — 559 випадків;
Чернівецька область — 3959 випадків;
Черкаська область — 552 випадки;
Чернігівська область — 424 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За даними Центру громадського здоров'я, на 15 червня (станом на 9:00) в Україні — 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксували 656 нових випадків. Загалом здійснили 497 284 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1423 випадки;
Волинська область — 1438 випадків;
Дніпропетровська область — 998 випадків;
Донецька область — 334 випадки;
Житомирська область — 1087 випадків;
Закарпатська область — 1680 випадків;
Запорізька область — 529 випадків;
Івано-Франківська область — 1766 випадків;
Кіровоградська область — 586 випадків;
м. Київ — 3957 випадків;
Київська область — 2024 випадки;
Львівська область — 2933 випадки;
Луганська область — 57 випадків;
Миколаївська область — 321 випадок;
Одеська область — 1117 випадків;
Полтавська область — 278 випадків;
Рівненська область — 2369 випадків;
Сумська область — 227 випадків;
Тернопільська область — 1467 випадків;
Харківська область — 1542 випадки;
Херсонська область — 183 випадки;
Хмельницька область — 559 випадків;
Чернівецька область — 3959 випадків;
Черкаська область — 552 випадки;
Чернігівська область — 424 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на COVID-19.
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