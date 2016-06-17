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Україна відкрила міжнародне авіасполучення: куди і за яких умовах можна полетіти

Україна відкрила міжнародне авіасполучення: куди і за яких умовах можна полетіти
У понеділок, 15 червня, Україна відновила міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з нашої країни.

Куди наразі можна полетіти, в ефірі ТСН розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Минулого тижня ми відкрили всі міжнародні аеропорти. Єдине, що авіаперевізники поки не за всіма напрямками будуть працювати. Ми очікуємо, що в перших пів року — на рівні однієї третини від потужності на кінець 2019 року", - розповів міністр.

Наразі українці можуть полетіти до США, Албанії, Чорногорії, Великої Британії, Туреччини, Кіпру, Тунісу.

"Це країни, які виявили бажання приймати наших громадян. Кожна країна на своїх умовах. Приміром, десь це навіть без тестувань. Скринінг тільки у випадку, якщо є температура підвищена. Десь - це самоізоляція. У Туреччині, наприклад, тестування після прибуття", - каже очільник Мінінфраструктури.

Наразі Міністерство закордонних справ продовжує перемовини про відкриття інших напрямку. "Багато європейських країн, країн Близького Сходу, Азіатського регіону. Я думаю, що щотижня будемо надавати інформацію. Крім того, МОЗ кожні три дні надаватиме інформацію стосовно обмежень щодо інших країн", - повідомив Владислав Криклій.

Як повідомлялося, 5 червня відновилося внутрішнє авіасполучення. Згідно з новими обмеженнями, на в'їзді в аеропорт буде розміщено контрольно-пропускний пункт поліції. Там пасажирам перевірятимуть температуру тіла.

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Теги: авіасполучення, перевезення, Україна
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