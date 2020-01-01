Сьогодні розпочався Петрів піст: що не можна їсти та робити

У понеділок, 15 червня, розпочався багатоденний Петрів піст. Це один з двох літніх постів, який встановили на честь двох найбільш шанованих апостолів – Петра й Павла.Дата початку цього поста непостійна, оскільки прив'язана до дати святкування Трійці, - пише видання Главком.Петрів піст був встановлений в пам’ять про апостолів Петра і Павла, в перші століття християнства. Згадки про нього відомі з «Апостольського переказу» Іполита Римського і датовані III століттям після Різдва Христового.Варто згадати, що Петрівку також іноді називають постом П’ятидесятниці. На початку свого існування він не був пов’язаний з іменами апостолів. На честь святих пост назвали після встановлення свята Петра і Павла.Цей період присвячений пам’яті апостолів Петра і Павла. Вони постили і молилися перед тим, як почали проповідувати Євангеліє і нести в народ вчення про Христа. Подібно святим, віруючі в Петрівський піст повинні утриматися від м’ясної їжі та веселощів, щоб очистити своє тіло і думки.Проте перший день Петрівки цікавий не постом, а ритуальними діями, які вчиняли у цей день у різних куточках України. Обряд відомий під назвами «розигри», «розгари», «розори» і навіть «дядини«, бо його виконували заміжні жінки. Йшлося про жартівливо-сатиричні дійства чи сценки як звернення до вищих сил про покращення та продовження інтимного життя в парі.Власне «розигри» - це день, коли українці остаточно проводжали весну і зустрічали літо з кропіткою роботою на полі. Тому з Петрівкою і працею на ланах пов'язано чимало прислів’їв, приказок та прикмет.Петрів піст, на відміну від Великого, не такий суворий. Протягом усієї Петрівки, щовівторка, щочетверга, щосуботи і щонеділі дозволяється їсти рибу. Також у дні святих деякі господині готують рибники.Це закритий чи відкритий рибний пиріг, в якому запікається ціла риба або рибне філе. Також під час всього Петрового посту можна їсти зелень, овочі, фрукти, гриби, ягоди.Відповідно до Статуту трапези на Петрів піст, існують такі рекомендації та обмеження.Петрівки дозволена гаряча їжа без олії.посту – можна їсти страви з рослинною олією і рибою.– строгий піст і сухоїдіння.Якщо на понеділок, середу або п’ятницю Петрового посту випадає православне свято, дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, іноді риба.У суботу, неділю і в дні релігійних свят дозволений келих вина.- Не можна влаштовувати галасливих застіль і відвідувати розважальних заходів- Не можна лихословити, сваритися, конфліктувати, заздритиОбмежити перегляд телевізора, відмова від соціальних мереж.- У Петрів піст не грають весілля.- Також наші предки намагалися протягом усього посту не займатися рукоділлям, щоб не «зашити» своє щастя.- Ще існує повір’я, що в Петрів піст не можна стригтися, брати і давати гроші в борг, хрестити дітей і проводити обряд вінчання.- Також в Апостольський або Петрів піст заборонені ворожіння та проведення магічних ритуалів.Коли закінчується Петрів піст у 2020 роціПетрів піст триває від 8 до 42 днів і закінчується напередодні дня Петра і Павла, 11 липня. У 2020 році Петрівка триватиме 27 днів, з 15 червня до 11 липня.На наступний день після завершення Петрового посту, 12 липня 2020 року православні християни святкують день пам’яті святих Петра і Павла.Також з першим днем Петрівки розпочинається косовиця, а по закінченні посту відкривається весільний сезон.