На Волині жінка заплатить штраф за неповнолітнього сина, який п'яним розгулював містом
Сьогодні, 19:17
На Волині притягнули до адміністративної відповідальності жінку, неповнолітнього сина якої затримали п'яним.
Слухання справи відбулось 4 червня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що обвинувачена не виконує передбачені законодавством обов'язки з виховання та догляду за неповнолітнім сином, який 21 квітня близько 22:00 перебував у місті Рожище на вулиці Промисловій у стані алкогольного сп'яніння.
У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.
Суддя постановив визнати матір винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу та накласти 850 гривень штрафу. Окрім того, вона заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.
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Слухання справи відбулось 4 червня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що обвинувачена не виконує передбачені законодавством обов'язки з виховання та догляду за неповнолітнім сином, який 21 квітня близько 22:00 перебував у місті Рожище на вулиці Промисловій у стані алкогольного сп'яніння.
У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.
Суддя постановив визнати матір винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу та накласти 850 гривень штрафу. Окрім того, вона заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.
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