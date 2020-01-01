На Волині жінка заплатить штраф за неповнолітнього сина, який п'яним розгулював містом





Слухання справи відбулось 4 червня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



Зазначається, що обвинувачена не виконує передбачені законодавством обов'язки з виховання та догляду за неповнолітнім сином, який 21 квітня близько 22:00 перебував у місті Рожище на вулиці Промисловій у стані алкогольного сп'яніння.



У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.



Суддя постановив визнати матір винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу та накласти 850 гривень штрафу. Окрім того, вона заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині притягнули до адміністративної відповідальності жінку, неповнолітнього сина якої затримали п'яним.Слухання справи відбулось 4 червня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище. Зазначається, що обвинувачена не виконує передбачені законодавством обов'язки з виховання та догляду за неповнолітнім сином, який 21 квітня близько 22:00 перебував у місті Рожище на вулиці Промисловій у стані алкогольного сп'яніння.У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.Суддя постановив визнати матір винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу та накласти 850 гривень штрафу. Окрім того, вона заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію