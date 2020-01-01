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На Волині жінка заплатить штраф за неповнолітнього сина, який п'яним розгулював містом

На Волині жінка заплатить штраф за неповнолітнього сина, який п'яним розгулював містом
На Волині притягнули до адміністративної відповідальності жінку, неповнолітнього сина якої затримали п'яним.

Слухання справи відбулось 4 червня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.

Зазначається, що обвинувачена не виконує передбачені законодавством обов'язки з виховання та догляду за неповнолітнім сином, який 21 квітня близько 22:00 перебував у місті Рожище на вулиці Промисловій у стані алкогольного сп'яніння.

У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.

Суддя постановив визнати матір винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу та накласти 850 гривень штрафу. Окрім того, вона заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

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Теги: штраф, суд, жінка, син
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