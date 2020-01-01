Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 червня
Сьогодні, 10:31
40 нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстрували за останню добу на Волині: м. Луцьк – 18, Луцький район – 2, Ківерцівський район – 6 , Рожищенський район – 2 , м. Ковель – 4, Ковельський район – 2, Володимир-Волинський район – 2, Турійський район – 2, Старовижівський район – 1, Камінь–Каширський район – 1. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцьк).
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 10.00 год. 15 червня в області зареєстрували 1438 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 452 особи. 43 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 278 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Луцький район – 110 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м.Ковель – 221 випадок, в тому числі 7 летальних;
Ковельський район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;
Ківерцівський район – 191 випадок, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 156 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 87 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 22 випадки;
Камінь-Каширський район – 71 випадок, в т.ч. 5 летальних;
Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 56 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Любомльський район – 26 випадків;
Любешівський район – 23 випадки;
Турійський район – 22 випадки;
Ратнівський район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;
Локачинський район – 11 випадків;
Рожищенський район – 11 випадків;
Шацький район – 10 випадків.
За попередню добу надійшло 28 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 9955 осіб, в тому числі за останню добу – 200 осіб.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 10.00 год. 15 червня в області зареєстрували 1438 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 452 особи. 43 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 278 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Луцький район – 110 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м.Ковель – 221 випадок, в тому числі 7 летальних;
Ковельський район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;
Ківерцівський район – 191 випадок, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 156 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 87 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 22 випадки;
Камінь-Каширський район – 71 випадок, в т.ч. 5 летальних;
Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 56 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Любомльський район – 26 випадків;
Любешівський район – 23 випадки;
Турійський район – 22 випадки;
Ратнівський район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;
Локачинський район – 11 випадків;
Рожищенський район – 11 випадків;
Шацький район – 10 випадків.
За попередню добу надійшло 28 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 9955 осіб, в тому числі за останню добу – 200 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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