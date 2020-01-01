вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Шацьку існував римо-католицький костел, який був зруйнований у роки Другої світової війни

У Шацьку існував римо-католицький костел, який був зруйнований у роки Другої світової війни
Опублікували світлини римо-католицького костелу, який діяв у Шацьку та був зруйнований у роки Другої світової війни.

Фото показали на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у фейсбук, - пишуть Хроніки Любарта.

«Римо-католицький костел (каплиця) у с.Шацьк Любомльського повіту. 1930-ті роки. Костел дерев'яний, збудований у 1935 році. Шацька парафія Любомльського деканату утворена у 1938 році. До 1943 року адміністратором був ксьондз Станіслав Жирковський. На 1939 рік парафія налічувала 600 віруючих. Знищений в роки Другої світової війни», – йдеться у дописі.

На іншій світлині – комітет будови костелу (каплиці) при головному вівтарі у Шацьку в 1930-ті роки.

Відомо, що каплиця стояла на території Шацького лісового коледжу недалеко від теперішньої каплиці святої Тетяни.

У Шацьку існував римо-католицький костел, який був зруйнований у роки Другої світової війни
У Шацьку існував римо-католицький костел, який був зруйнований у роки Другої світової війни
У Шацьку існував римо-католицький костел, який був зруйнований у роки Другої світової війни

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: римо-католицький костел, Шацьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку студентка за кермом Mercedes збила двох дітей
Сьогодні, 11:28
Спека і дощі з градом: синоптик дала прогноз погоди у найближчі дні
Сьогодні, 11:22
У Шацьку існував римо-католицький костел, який був зруйнований у роки Другої світової війни
Сьогодні, 10:52
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 червня
Сьогодні, 10:31
Сьогодні розпочався Петрів піст: що не можна їсти та робити
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
У Шацьку жінка інфікувалась коронавірусом від родички У Шацьку жінка інфікувалась коронавірусом від родички
31 травень, 00:20
Від коронавірусу вилікувався житель Шацького району, який хворів ще з початку травня Від коронавірусу вилікувався житель Шацького району, який хворів ще з початку травня
27 травень, 09:30
У Шацьку через ремонт дороги на декілька днів обмежать рух транспорту У Шацьку через ремонт дороги на декілька днів обмежать рух транспорту
15 травень, 20:41
В районі на Волині люди викидають відходи дорогою до сміттєзвалища. ФОТО В районі на Волині люди викидають відходи дорогою до сміттєзвалища. ФОТО
12 травень, 04:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Камінь-Каширському районі вкрали мотоцикл і автомобіль
Сьогодні, 11:38
 0
У Луцьку студентка за кермом Mercedes збила двох дітей
Сьогодні, 11:28
 0
Спека і дощі з градом: синоптик дала прогноз погоди у найближчі дні
Сьогодні, 11:22
 0
У Шацьку існував римо-католицький костел, який був зруйнований у роки Другої світової війни
Сьогодні, 10:52
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 червня
Сьогодні, 10:31
 0
Медіа
відео
1/8