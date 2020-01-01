У Шацьку існував римо-католицький костел, який був зруйнований у роки Другої світової війни





Фото показали на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у фейсбук, - пишуть



«Римо-католицький костел (каплиця) у с.Шацьк Любомльського повіту. 1930-ті роки. Костел дерев'яний, збудований у 1935 році. Шацька парафія Любомльського деканату утворена у 1938 році. До 1943 року адміністратором був ксьондз Станіслав Жирковський. На 1939 рік парафія налічувала 600 віруючих. Знищений в роки Другої світової війни», – йдеться у дописі.



На іншій світлині – комітет будови костелу (каплиці) при головному вівтарі у Шацьку в 1930-ті роки.



Відомо, що каплиця стояла на території Шацького лісового коледжу недалеко від теперішньої каплиці святої Тетяни.





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