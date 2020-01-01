У Камінь-Каширському районі вкрали мотоцикл і автомобіль

У Камені-Каширському зловмисник незаконно заволодів мотоциклом Shineray Intruder, котрий належить жителю району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 14 червня, до поліції надійшла заява від 44-річного жителя Камінь-Каширського району: чоловік повідомив, що посеред дня у нього викрали мотоцикл Shineray Intruder, котрий знаходився поблизу сільського магазину.Зловмисника разом із викраденим транспортом по орієнтуванню затримали співробітники поліції у райцентрі Маневичі, де той намагався його продати. Ним виявився раніше судимий 39-річний житель Камінь-Каширського району. Транспортний засіб вилучили. Правопорушника помістили до ізолятора тимчасового тримання.Окрім цього, у суботу, 13 червня, співробітники Камінь-Каширського відділу поліції встановили причетність 29-річного жителя району до незаконного заволодіння автомобілем Volkswagen Passat B3, належного 29-річному місцевому жителю. Автомобіль правоохоронці також вилучили та повернули власнику.За обома фактами незаконного заволодіння транспортними засобами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.