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У Камінь-Каширському районі вкрали мотоцикл і автомобіль

У Камінь-Каширському районі вкрали мотоцикл і автомобіль
У Камені-Каширському зловмисник незаконно заволодів мотоциклом Shineray Intruder, котрий належить жителю району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 14 червня, до поліції надійшла заява від 44-річного жителя Камінь-Каширського району: чоловік повідомив, що посеред дня у нього викрали мотоцикл Shineray Intruder, котрий знаходився поблизу сільського магазину.

Зловмисника разом із викраденим транспортом по орієнтуванню затримали співробітники поліції у райцентрі Маневичі, де той намагався його продати. Ним виявився раніше судимий 39-річний житель Камінь-Каширського району. Транспортний засіб вилучили. Правопорушника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Окрім цього, у суботу, 13 червня, співробітники Камінь-Каширського відділу поліції встановили причетність 29-річного жителя району до незаконного заволодіння автомобілем Volkswagen Passat B3, належного 29-річному місцевому жителю. Автомобіль правоохоронці також вилучили та повернули власнику.

За обома фактами незаконного заволодіння транспортними засобами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.



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Теги: мотоцикл, крадіжка, Камінь-Каширський
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